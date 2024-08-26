От абрикосового блонда до тыквенно-красного: 12 трендов окрашивания волос, некоторые из которых можно повторить дома

Posted 26 августа, 05:47
Published 26 августа, 05:47
Modified 10 сентября, 06:14
Updated 10 сентября, 06:14
Само большое желание изменить свою внешность наступает два раза в год — когда мы возвращаемся к работе после летних канукул и перед новым годом. Рассказываем про ключевые тренды в сфере красоты, которые предоставляют широкие возможности попробовать что-то новое.
Блонд «крем-брюле» — это изысканный способ запечатлеть летнее солнце в конце сезона. Что касается особенностей, то оттенок sweet-treat сочетает в себе кремовые, карамелизованные тона с золотистыми и медовыми оттенками для создания сияющего, загорелого эффекта. Шведская певица Зара Ларссон — настоящий источник вдохновения.
В этом трендовом цвете волос 2024 года, разработанном Бьянкой Ингроссо, тонкие блики подчеркивают глубокие каштановые тона с мягкими карамельными кончиками, создавая эффект естественного сияния. Brown baby balayage обеспечивает плавный переход между натуральным цветом волос и обесцвечиванием, а это значит, что вам не придется иметь дело с отросшими корнями.
Если вы хотите осенней игристости, то стоит обратить внимание на «красный морковный торт»? Этот пряный оттенок сочетает в себе теплый, огненный оранжевый с оттенками корицы. Для достижения аппетитного цвета необходимо нанести на основу ярко-красный цвет, а затем золотистые блики.
Scandi hairline — этот оттенок сочетает пепельно-русую основу с загорелыми кончиками, будто обесцвеченными детскими волосками и осветленными прядями, обрамляющими лицо.
Если вы предпочитаете цвет волос, который позволит вам выглядеть на миллион долларов, фирменный коричневый цвет Хейли Бибер может оказаться как раз тем, что вам нужно. Бархатистая шоколадная основа или восхитительная карамельная помадка, ключом к которому является завершающий блеск, который придает глубину. Для создания осенней изюминки выбирайте более теплый оттенок коричневого.
Этот яркий оттенок предполагает однородную чернильную окраску, которая сочетается со всеми драгоценными тонами осеннего сезона. Точно так же, как у «дорогих брюнеток» — черные как смоль локоны полностью раскрывают свой потенциал с помощью одного-двух средств для придания блеска.
Для блондинок, которые задумываются о том, чтобы стать шатенками, и для брюнеток, которые не хотят заморачиваться с уходом за блондинкой, bronde может стать идеальной серединой. На примере Барбары Палвин этот цвет действительно является лучшим решением.
В списке трендовых цветов для волос «пряный ром» выделяется и является идеальным способом войти ярко в осень. Название тенденции происходит от способа нанесения пигментов: в основе лежит пряная основа с корицей, а блики, оставленные на концах волос, напоминают прекрасный выдержанный ром.
Эстетика «old many» прочно вошла в наш лексикон, и мало найдется моделей, которые воплотили бы образ лучше, чем норвежка Фрида Аасен. Поскольку погода становится холоднее, мы представляем эти светлые локоны, лежащими на кашемировом свитере с круглым вырезом.
Лили Коллинз шокировала интернет, укоротив свои волосы. В результате получилась короткая стрижка идеального оттенка коричневого эспрессо. Они должны стать неизменным фаворитом на предстоящие холодные месяцы, и мы уже следим за трендом этой осени.
Медный — не новичок на рынке цветов волос. Фактически, темно-красный стал частью бьюти-трендов 2023 года. Подобно «эспрессо-коричневому», «ковбойский медный» — это цвет, который мы представляем себе, надевая седла на предстоящие сезоны. Этот цвет составляет собой темно-красную основу с блестящими медными бликами вокруг лица.
Эволюция популярного «клубничного блонда» перетекла в абрикосовую вариацию оттенка, в котором видны только оттенки красного в маслянистой блондинистой основе.
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