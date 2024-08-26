От абрикосового блонда до тыквенно-красного: 12 трендов окрашивания волос, некоторые из которых можно повторить дома

Если вы предпочитаете цвет волос, который позволит вам выглядеть на миллион долларов, фирменный коричневый цвет Хейли Бибер может оказаться как раз тем, что вам нужно. Бархатистая шоколадная основа или восхитительная карамельная помадка, ключом к которому является завершающий блеск, который придает глубину. Для создания осенней изюминки выбирайте более теплый оттенок коричневого.