Любители горького — токсики, пресного — домоседы. А что еще расскажет о вас вкусовое пристрастие?

Любители горького — токсики Сладкоежки — коммуникабельны Фанаты острого — любят риск Выбор пресных блюд выдает домоседа Соленого хочется ценителям новизны Привереды подвержены неврозам

Оказывается, наши пристрастия в еде могут многое рассказать о нашем характере и личностных качествах. Кем вы считаете себя? Сладкоежкой? Любителем перченого и острого? А может быть, вообще не перчите и не солите еду? Тогда читайте, к какому типу вас относят психологи.