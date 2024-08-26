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Posted 26 августа, 14:05

Published 26 августа, 14:05

Modified 10 сентября, 06:16

Updated 10 сентября, 06:16

Любители горького — токсики, пресного — домоседы. А что еще расскажет о вас вкусовое пристрастие?

Любители горького — токсики, пресного — домоседы. А что еще расскажет о вас вкусовое пристрастие?

26 августа 2024, 14:05
Фото: Изображение Midjourney
Любители горького — токсики, пресного — домоседы. А что еще расскажет о вас вкусовое пристрастие?
Оказывается, наши пристрастия в еде могут многое рассказать о нашем характере и личностных качествах. Кем вы считаете себя? Сладкоежкой? Любителем перченого и острого? А может быть, вообще не перчите и не солите еду? Тогда читайте, к какому типу вас относят психологи.

Взаимосвязь между вкусовыми пристрастиями и характером человека определил британский ученый Чарльз Спенс после того, как долгое время проводил соответствующее исследование.

Любители горького — токсики

Внимание: важно не перепутать острое и горькое.

Здесь речь идет о горьковатом привкусе, который дает трава рукола, пережаренный кофе, черный шоколад. Спенс утверждает, что люди, считающие этот вкус любимым, могут быть агрессивными и токсичными.

Горький шоколад любят люди токсичныеГорький шоколад любят люди токсичные
Горький шоколад любят люди токсичные. Фото: Изображение Midjourney

Сладкоежки — коммуникабельны

Те, кто не может спокойно пройти мимо сладостей — тортов, пирожных, конфет и десертов, как правило, люди очень доброжелательные, общительные и отзывчивые. У них много знакомых, они никогда не страдают от одиночества.

Сладкое любят общительные добрякиСладкое любят общительные добряки
Сладкое любят общительные добряки. Фото: Изображение Midjourney

Фанаты острого — любят риск

Острая пища раздражает вкусовые рецепторы — кому это приносит дискомфорт, а кому-то, наоборот, удовольствие. Как правило, любители перченого обожают риск и адреналин. Скучная и пресная жизнь не их стихия.

Острое обожают адреналинщикиОстрое обожают адреналинщики
Острое обожают адреналинщики. Фото: Изображение Midjourney
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Выбор пресных блюд выдает домоседа

Привычка недосаливать выдает в человеке тихую и спокойную натуру, которая любит жизнь без потрясений и острых ощущений. Скорее всего, они домоседы и вряд ли согласятся пойти на шумную вечеринку.

Пресные блюда выбирают домоседыПресные блюда выбирают домоседы
Пресные блюда выбирают домоседы. Фото: Изображение Midjourney

Соленого хочется ценителям новизны

Те, кто любит посолонее, по мнению ученого Чарльза Спенса, не любят рутины и стремятся ко всему новому и неизведанному. Такие люди проявляют жажду к знаниям и здоровую любознательность, обожают путешествовать и заводить новые знакомства.

Острое будоражит и может сподвигнуть на рискОстрое будоражит и может сподвигнуть на риск
Острое будоражит и может сподвигнуть на риск. Фото: Изображение Midjourney

Привереды подвержены неврозам

Ну и, наконец, люди, которые привыкли долго ковыряться в тарелке, выискивая нелюбимые ингредиенты. Это могут быть кусочки лука, моркови, жира, бобовых и пр. Таким личностям обычно присуща тревожность. Они могут страдать от неврозов, часто бывают скептически ко всему настроены.

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#Алла Хан#Еда#Все материалы авторов#Психология
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