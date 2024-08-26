Любители горького — токсики, пресного — домоседы. А что еще расскажет о вас вкусовое пристрастие?

Posted 26 августа, 14:05
Published 26 августа, 14:05
Modified 10 сентября, 06:16
Updated 10 сентября, 06:16
Взаимосвязь между вкусовыми пристрастиями и характером человека определил британский ученый Чарльз Спенс после того, как долгое время проводил соответствующее исследование.
Внимание: важно не перепутать острое и горькое.
Здесь речь идет о горьковатом привкусе, который дает трава рукола, пережаренный кофе, черный шоколад. Спенс утверждает, что люди, считающие этот вкус любимым, могут быть агрессивными и токсичными.
Те, кто не может спокойно пройти мимо сладостей — тортов, пирожных, конфет и десертов, как правило, люди очень доброжелательные, общительные и отзывчивые. У них много знакомых, они никогда не страдают от одиночества.
Острая пища раздражает вкусовые рецепторы — кому это приносит дискомфорт, а кому-то, наоборот, удовольствие. Как правило, любители перченого обожают риск и адреналин. Скучная и пресная жизнь не их стихия.
Привычка недосаливать выдает в человеке тихую и спокойную натуру, которая любит жизнь без потрясений и острых ощущений. Скорее всего, они домоседы и вряд ли согласятся пойти на шумную вечеринку.
Те, кто любит посолонее, по мнению ученого Чарльза Спенса, не любят рутины и стремятся ко всему новому и неизведанному. Такие люди проявляют жажду к знаниям и здоровую любознательность, обожают путешествовать и заводить новые знакомства.
Ну и, наконец, люди, которые привыкли долго ковыряться в тарелке, выискивая нелюбимые ингредиенты. Это могут быть кусочки лука, моркови, жира, бобовых и пр. Таким личностям обычно присуща тревожность. Они могут страдать от неврозов, часто бывают скептически ко всему настроены.
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