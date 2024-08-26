Как убрать родовое проклятье, изменить карму и переписать судьбу

Posted 26 августа, 13:49
Published 26 августа, 13:49
Modified 10 сентября, 06:16
Updated 10 сентября, 06:16
Родовая карма — это своего рода программа, заложенная в каждом из нас. Она формируется исходя из поступков и действий всех предков — и ныне живущих, и давно умерших. Именно эти поступки накладывают отпечаток на весь род и оказывают влияние на всю нашу судьбу.
Родовая карма может мешать жить вам и вашим детям, внукам, правнукам. И это будет продолжаться до тех пор, пока кто-то из рода не решит встретиться лицом к лицу с проблемами и положить конец неприятностям.
Для того чтобы изменить ситуацию, понадобится немало усилий. Но первые шаги к освобождению от проклятий рода вы можете сделать самостоятельно, действуя по методу Рейки — японской системы энергетического исцеления.
Для начала поработаем над собой. Чтобы не усугублять ситуацию и не ухудшать карму, следуйте этим принципам ежедневно.
Необходимо очистить ауру: избавиться от тревоги, гнева, страхов, вредных привычек — от всего, что мешает изменить судьбу в лучшую сторону.
Это можно сделать, например, с помощью воды: ежедневно, принимая душ, представляйте, как вместе с водой смывается весь негатив. Вода способна впитывать негативную энергетику и очищать ауру.
Так называемый шар Рейки помогает управлять энергией и правильно направлять ее в нужное русло.
Представьте мысленно, как между вашими ладонями появляется сияющий шар светлой энергии. Понемногу раздвигайте ладони, пока шар не примет размеры футбольного мяча. Теперь представьте, как от него исходит и распространяется по всему телу, наполняя вас, светлая энергия.
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