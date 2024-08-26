Как убрать родовое проклятье, изменить карму и переписать судьбу

Родовая карма — это своего рода программа, заложенная в каждом из нас. Она формируется исходя из поступков и действий всех предков — и ныне живущих, и давно умерших. Именно эти поступки накладывают отпечаток на весь род и оказывают влияние на всю нашу судьбу.