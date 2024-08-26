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Posted 26 августа, 13:49

Published 26 августа, 13:49

Modified 10 сентября, 06:16

Updated 10 сентября, 06:16

Как убрать родовое проклятье, изменить карму и переписать судьбу

Как убрать родовое проклятье, изменить карму и переписать судьбу

26 августа 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney
Как убрать родовое проклятье, изменить карму и переписать судьбу
Каждый платит по счетам своего рода. Всё, что совершили предки, приходится отрабатывать потомкам. Единственный способ разорвать порочный круг — самостоятельно восстановить карму рода.

Что такое карма рода

Родовая карма — это своего рода программа, заложенная в каждом из нас. Она формируется исходя из поступков и действий всех предков — и ныне живущих, и давно умерших. Именно эти поступки накладывают отпечаток на весь род и оказывают влияние на всю нашу судьбу.

Родовая карма может мешать жить вам и вашим детям, внукам, правнукам. И это будет продолжаться до тех пор, пока кто-то из рода не решит встретиться лицом к лицу с проблемами и положить конец неприятностям.

Для того чтобы изменить ситуацию, понадобится немало усилий. Но первые шаги к освобождению от проклятий рода вы можете сделать самостоятельно, действуя по методу Рейки — японской системы энергетического исцеления.

Шаг 1

Для начала поработаем над собой. Чтобы не усугублять ситуацию и не ухудшать карму, следуйте этим принципам ежедневно.

  1. Не злитесь.
  2. Будьте благодарным.
  3. Не беспокойтесь по пустякам.
  4. Честно зарабатывайте на хлеб.
  5. Будьте добрым искренне.

Шаг 2

Необходимо очистить ауру: избавиться от тревоги, гнева, страхов, вредных привычек — от всего, что мешает изменить судьбу в лучшую сторону.

Это можно сделать, например, с помощью воды: ежедневно, принимая душ, представляйте, как вместе с водой смывается весь негатив. Вода способна впитывать негативную энергетику и очищать ауру.

Необходимо очистить ауру: избавиться от тревоги, гнева, страхов, вредных привычекНеобходимо очистить ауру: избавиться от тревоги, гнева, страхов, вредных привычек
Необходимо очистить ауру: избавиться от тревоги, гнева, страхов, вредных привычек. Фото: Изображение Midjourney

Шаг 3

Так называемый шар Рейки помогает управлять энергией и правильно направлять ее в нужное русло.

Представьте мысленно, как между вашими ладонями появляется сияющий шар светлой энергии. Понемногу раздвигайте ладони, пока шар не примет размеры футбольного мяча. Теперь представьте, как от него исходит и распространяется по всему телу, наполняя вас, светлая энергия.

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#Екатерина Непомнящая#Общество#Психология#Карма#Судьба#Родовое проклятие
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