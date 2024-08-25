В тени звездных бабушек: узнаете внучек Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Брижит Бардо?

Posted 25 августа, 17:29
Published 25 августа, 17:29
Modified 10 сентября, 06:13
Updated 10 сентября, 06:13
Старшая внучка Одри Хепберн выбрала профессию художницы. Но на ее счету есть съемки в кино — девушка сыграла эпизодическую роль в фильме «Человек на чердаке». Также она иногда выступает моделью и интересуется миром моды. В частности, у нее есть тематические фэшн-работы. А еще 30-летняя Эмма, как и ее бабушка, посол ЮНИСЕФ.
У княгини Монако много внуков, но 38-летняя Шарлотта — одна из самых известных. Аристократка получила философское образование и связала жизнь с гуманитарными науками: она пишет статьи в научные журналы, организует в Монако различные международные мероприятия. Шарлотта замужем за кинопродюсером и воспитывает сына и падчерицу.
Внучка Жаклин Кеннеди окончила Гарвард и Нью-Йоркский университет. У девушки блестящее образование: она изучала языки и телекоммуникации. 36-летнюю Роуз называют копией знаменитой бабушки: тот же овал лица, глаза, улыбка. Шлоссберг могла бы стать актрисой, но стала продюсером. На ее счету ряд успешных телевизионных проектов.
Внучка Брижит Бардо пошла по ее стопам и стала актрисой. В родной Франции она довольно знаменита, но до успеха бабушки ей, конечно, еще далеко. Да и личная жизнь у нее не такая бурная. Энн замужем и воспитывает дочь и сына.
Внучка Элизабет Тейлор не стала актрисой, как бабушка, но тоже выбрала творческую стезю, стала стилистом, фэшн-директором журнала Issue. У них с супругом Энтони Краном на попечении находится галерея Wilding Cran Gallery. Пара воспитывает единственного сына.
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко давно известна как успешная модель. Девушка живет за границей, снимается для глянца и участвует в модных показах. 23-летняя красавица еще не замужем, но у нее много успешных кавалеров. Сейчас она встречается с американским бизнесменом Марком Лернером.
Девушка выбрала профессию продюсера, получила образование в Санкт-Петербургской Академии театрального искусства. Но истинную реализацию Анна хочет найти в семье. Тарасова замужем за актером Алексеем Мышинским, супруги воспитывают дочь и сына.
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