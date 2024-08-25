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Posted 25 августа, 17:29

Published 25 августа, 17:29

Modified 10 сентября, 06:13

Updated 10 сентября, 06:13

В тени звездных бабушек: узнаете внучек Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Брижит Бардо?

25 августа 2024, 17:29
Этих женщин впору назвать великими — они внесли огромный вклад в искусство кино, музыки, театра, весь мир знает их имена и наслаждается их творчеством. А чем занимаются их внучки — наши современницы? И похожи ли они на своих знаменитых бабушек?

Одри Хепберн и Эмма Феррер

Старшая внучка Одри Хепберн выбрала профессию художницы. Но на ее счету есть съемки в кино — девушка сыграла эпизодическую роль в фильме «Человек на чердаке». Также она иногда выступает моделью и интересуется миром моды. В частности, у нее есть тематические фэшн-работы. А еще 30-летняя Эмма, как и ее бабушка, посол ЮНИСЕФ.

Грейс Келли и Шарлотта Казираги

У княгини Монако много внуков, но 38-летняя Шарлотта — одна из самых известных. Аристократка получила философское образование и связала жизнь с гуманитарными науками: она пишет статьи в научные журналы, организует в Монако различные международные мероприятия. Шарлотта замужем за кинопродюсером и воспитывает сына и падчерицу.

Жаклин Кеннеди и Роуз Шлоссберг

Внучка Жаклин Кеннеди окончила Гарвард и Нью-Йоркский университет. У девушки блестящее образование: она изучала языки и телекоммуникации. 36-летнюю Роуз называют копией знаменитой бабушки: тот же овал лица, глаза, улыбка. Шлоссберг могла бы стать актрисой, но стала продюсером. На ее счету ряд успешных телевизионных проектов.

Брижит Бардо и Энн Шаррье

Внучка Брижит Бардо пошла по ее стопам и стала актрисой. В родной Франции она довольно знаменита, но до успеха бабушки ей, конечно, еще далеко. Да и личная жизнь у нее не такая бурная. Энн замужем и воспитывает дочь и сына.

Элизабет Тейлор и Наоми Уйлдинг

Внучка Элизабет Тейлор не стала актрисой, как бабушка, но тоже выбрала творческую стезю, стала стилистом, фэшн-директором журнала Issue. У них с супругом Энтони Краном на попечении находится галерея Wilding Cran Gallery. Пара воспитывает единственного сына.

София Ротару и София Евдокименко

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко давно известна как успешная модель. Девушка живет за границей, снимается для глянца и участвует в модных показах. 23-летняя красавица еще не замужем, но у нее много успешных кавалеров. Сейчас она встречается с американским бизнесменом Марком Лернером.

Алиса Фрейндлих и Анна Тарасова

Девушка выбрала профессию продюсера, получила образование в Санкт-Петербургской Академии театрального искусства. Но истинную реализацию Анна хочет найти в семье. Тарасова замужем за актером Алексеем Мышинским, супруги воспитывают дочь и сына.

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