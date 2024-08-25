В тени звездных бабушек: узнаете внучек Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Брижит Бардо?

Внучка Брижит Бардо пошла по ее стопам и стала актрисой. В родной Франции она довольно знаменита, но до успеха бабушки ей, конечно, еще далеко. Да и личная жизнь у нее не такая бурная. Энн замужем и воспитывает дочь и сына.