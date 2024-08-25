Мари Краймбрери и Дава готовятся к свадьбе!

Мари Краймбрери, известная певица, и Дава, популярный блогер, наконец-то раскрыли свои отношения после трех лет тайного романа. Примерно месяц назад Мари показала кольцо с бриллиантом в своем Instagram*, что стало явным намеком на помолвку. Теперь фанаты с нетерпением ждут свадьбу, которая обещает быть не только красивой, но и креативной.