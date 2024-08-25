Мари Краймбрери и Дава готовятся к свадьбе!

Posted 25 августа, 12:00
Published 25 августа, 12:00
Modified 10 сентября, 06:19
Updated 10 сентября, 06:19
Мари Краймбрери, известная певица, и Дава, популярный блогер, наконец-то раскрыли свои отношения после трех лет тайного романа. Примерно месяц назад Мари показала кольцо с бриллиантом в своем Instagram*, что стало явным намеком на помолвку. Теперь фанаты с нетерпением ждут свадьбу, которая обещает быть не только красивой, но и креативной.
Впервые слухи о романе появились осенью 2021 года после их встречи на музыкальной программе. Дава тогда пригласил Мари на свидание, но она отказалась.
— Берешь номер телефона, звонишь и говоришь: «Привет, погнали на свидание»,» — рассказывала Мари.
Но блогер не сдался и вскоре их заметили вместе в разных странах.
Лишь в марте 2024 года пара официально подтвердила отношения на концерте в Минске.
— Она вроде как его бабушка, а вроде как уже и моя, — с улыбкой произнесла Мари.
Теперь, когда Мари и Дава официально помолвлены, возникает вопрос: что дальше? Эксперты в мире шоу-бизнеса считают, что пара может начать совместные музыкальные проекты. Музыкальный критик Алексей говорит:
— Сейчас они на пике популярности, и их совместные работы могут привлечь огромное внимание.
Уже сейчас пара активно снимают совместные видео, которые становятся популярными. Например, их видео «Танец Дэдпула» набрало более 10 миллионов просмотров за сутки. На последнем фестивале в Москве они снова что-то снимали за кулисами, намекая на новые проекты.
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