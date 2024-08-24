Лайфхаки и полезные советы для iPhone и Android, которые облегчат вам жизнь

Posted 24 августа, 06:27
Published 24 августа, 06:27
Modified 10 сентября, 04:14
Updated 10 сентября, 04:14
Наши смартфоны стали незаменимой частью нашей жизни. Они помогают нам оставаться на связи с близкими, находить дорогу, делать замечательные фотографии и даже учиться чему-то новому. Но иногда мы сталкиваемся с проблемами, которые мешают нам пользоваться всеми возможностями гаджета.
Издание FoxNews поделилось полезными советами по настройке вашего смартфона, чтобы вы могли использовать его максимально эффективно. Независимо от того, используете ли вы iPhone или Android, эти лайфхаки помогут вам сэкономить время и нервы.
Когда вы делаете снимок экрана, вам не обязательно открывать отдельное приложение для редактирования. Просто нажмите на миниатюру снимка, которая появляется в углу экрана, и внесите необходимые изменения прямо там. Это удобно и экономит ваше время.
Если вы часто пишете тексты на своем iPhone, то знаете, как сложно бывает точно позиционировать курсор. Вместо того чтобы тыкать пальцем по экрану, просто нажмите и удерживайте пробел на клавиатуре. Затем перемещайте палец, чтобы точно навести курсор туда, куда нужно. Это действительно упрощает процесс редактирования текста.
Множество приложений на смартфоне может затруднить поиск нужного. Просто проведите пальцем вниз по экрану и введите название приложения в строку поиска. Это самый быстрый способ найти то, что вам нужно.
Ошиблись при вводе текста? Никаких проблем! Чтобы отменить последнюю правку, дважды коснитесь экрана тремя пальцами или проведите ими влево. Для повторного ввода проведите тремя пальцами вправо. Эти жесты помогут вам быстро исправить ошибки.
Если вам не хватает физической кнопки «Домой», вы можете добавить виртуальную кнопку на экран. Перейдите в «Настройки» > «Специальные возможности» > «Касание» > AssistiveTouch. На iOS 12 или более поздней версии перейдите в «Настройки» > «Общие» > «Специальные возможности». Когда функция AssistiveTouch включена, на экране появится серая точка. Просто нажмите на нее, чтобы получить доступ к кнопке «Домой».
Если ваш телефон заряжается слишком медленно, попробуйте перевести его в режим полета перед подключением к зарядному устройству. В этом режиме отключаются все беспроводные функции, что позволяет устройству заряжаться быстрее.
Вам нужно работать с двумя приложениями одновременно? На Android это возможно! Нажмите кнопку «Обзор» (обычно это квадратная кнопка), выберите одно из недавно использованных приложений и перетащите его вверх или влево. Затем выберите второе приложение, которое откроется рядом с первым. Это удобно для многозадачности.
Вы можете настроить, какие приложения будут использоваться по умолчанию для различных задач. Перейдите в «Настройки» > «Приложения» и нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу. Выберите нужную категорию и установите предпочитаемые приложения.
Большие экраны современных смартфонов могут быть неудобными для использования одной рукой. Клавиатура Google (Gboard) на Android поддерживает режим работы одной рукой. Откройте клавиатуру, нажмите и удерживайте клавишу с запятой, затем перетащите ее на значок справа. Это переключит клавиатуру в режим для одной руки.
Телефоны на базе Android оснащены встроенными системами резервного копирования, которые могут отличаться в зависимости от модели. Убедитесь, что вы знаете, как работает система резервного копирования на вашем устройстве. Большинство пользователей перешли с Google Фото на One Drive или Samsung Cloud для хранения своих данных.
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