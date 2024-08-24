Лайфхаки и полезные советы для iPhone и Android, которые облегчат вам жизнь

Если вы часто пишете тексты на своем iPhone, то знаете, как сложно бывает точно позиционировать курсор. Вместо того чтобы тыкать пальцем по экрану, просто нажмите и удерживайте пробел на клавиатуре. Затем перемещайте палец, чтобы точно навести курсор туда, куда нужно. Это действительно упрощает процесс редактирования текста.