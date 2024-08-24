Хейли Бибер стала мамой! Модель опубликовала первое фото своего ребенка от Джастина Бибера

Posted 24 августа, 09:02
Published 24 августа, 09:02
Modified 10 сентября, 06:17
Updated 10 сентября, 06:17
23 августа стало известно, что Хейли и Джастин Бибер стали родителями! Эта новость взорвала интернет, и миллионы фанатов по всему миру ликуют. Джастин опубликовал трогательный пост в своих соц.сетях с фотографией крошечной ножки их новорожденного сына.
— ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, ДЖЕК БЛЮЗ БИБЕР 🐻, — подписал фото певец.
Это вызвало волну умиления и восторга среди подписчиков. Хейли также разместила ту же фотографию в своей истории в Instagram*, подтверждая радостное событие.
Мир с нетерпением ждал появления малыша Бибера с того момента, как пара сообщила о беременности Хейли в мае, опубликовав неожиданные фотографии. На этих снимках Хейли была в белом кружевном платье от известного бренда Saint Laurent, нежно обнимая свой животик. Джастин выбрал более контрастный образ: он надел черное пушистое пальто поверх белой рубашки и черные спортивные штаны.
Новость о рождении ребенка стала особенно неожиданной, поскольку всего шесть месяцев назад Хейли откровенно рассказала GQ Hype о спекуляциях на тему ее беременности.
— Все вокруг меня только и говорят: «О, Боже, она беременна». Это происходит постоянно. Черт, я что, не могу один раз раздуться и не забеременеть? — негодовала модель.
Однако она добавила, что с нетерпением ждет материнства, подчеркивая, что это будет важный и личный момент в ее жизни.
Друзья и близкие пары также выразили свои поздравления. Кендалл Дженнер, близкая подруга Хейли, написала в комментарии:
— Так рада за вас обоих! Добро пожаловать, малыш Джек!
Многие знаменитости также присоединились к поздравлениям, выражая свою радость в социальных сетях.
Instagram* — принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
Meta** — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14