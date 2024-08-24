Хейли Бибер стала мамой! Модель опубликовала первое фото своего ребенка от Джастина Бибера

Мир с нетерпением ждал появления малыша Бибера с того момента, как пара сообщила о беременности Хейли в мае, опубликовав неожиданные фотографии. На этих снимках Хейли была в белом кружевном платье от известного бренда Saint Laurent, нежно обнимая свой животик. Джастин выбрал более контрастный образ: он надел черное пушистое пальто поверх белой рубашки и черные спортивные штаны.