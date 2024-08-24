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Posted 24 августа, 09:02

Published 24 августа, 09:02

Modified 10 сентября, 06:17

Updated 10 сентября, 06:17

Хейли Бибер стала мамой! Модель приветствует своего первого ребенка от Джастина Бибера

Хейли Бибер стала мамой! Модель опубликовала первое фото своего ребенка от Джастина Бибера

24 августа 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney
Хейли Бибер стала мамой! Модель приветствует своего первого ребенка от Джастина Бибера
Пара поделилась первым очаровательным кадром своего новорожденного и даже назвала его имя!

23 августа стало известно, что Хейли и Джастин Бибер стали родителями! Эта новость взорвала интернет, и миллионы фанатов по всему миру ликуют. Джастин опубликовал трогательный пост в своих соц.сетях с фотографией крошечной ножки их новорожденного сына.

— ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ, ДЖЕК БЛЮЗ БИБЕР 🐻, — подписал фото певец.

Это вызвало волну умиления и восторга среди подписчиков. Хейли также разместила ту же фотографию в своей истории в Instagram*, подтверждая радостное событие.

Беременность Хейли

Мир с нетерпением ждал появления малыша Бибера с того момента, как пара сообщила о беременности Хейли в мае, опубликовав неожиданные фотографии. На этих снимках Хейли была в белом кружевном платье от известного бренда Saint Laurent, нежно обнимая свой животик. Джастин выбрал более контрастный образ: он надел черное пушистое пальто поверх белой рубашки и черные спортивные штаны.

Спекуляции и ожидания

Новость о рождении ребенка стала особенно неожиданной, поскольку всего шесть месяцев назад Хейли откровенно рассказала GQ Hype о спекуляциях на тему ее беременности.

— Все вокруг меня только и говорят: «О, Боже, она беременна». Это происходит постоянно. Черт, я что, не могу один раз раздуться и не забеременеть? — негодовала модель.

Однако она добавила, что с нетерпением ждет материнства, подчеркивая, что это будет важный и личный момент в ее жизни.

Поддержка со стороны друзей и близких

Друзья и близкие пары также выразили свои поздравления. Кендалл Дженнер, близкая подруга Хейли, написала в комментарии:

— Так рада за вас обоих! Добро пожаловать, малыш Джек!

Многие знаменитости также присоединились к поздравлениям, выражая свою радость в социальных сетях.

 

Instagram* — принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Meta** — признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

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