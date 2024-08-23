Ученый провел целое исследование для проверки «правила 5 секунд»! Вот что он выяснил

Согласно так называемому правилу пяти секунд, еда, упавшая на пол, безопасна для употребления в пищу — если поднять ее в течение отведенного времени. Это одно из тех «правил», которые прочно укоренились в повседневной культуре. Вероятно, вам не раз приходилось видеть, как люди убежденно следуют этому правилу. Но так ли это на самом деле? Вот что говорит о правиле пяти секунд для еды Пол Доусон, доктор философии, ученый в области пищевых продуктов, профессор Университета Клемсона и соавтор книги «Ты это действительно съел?».