Ученый провел целое исследование для проверки «правила 5 секунд»! Вот что он выяснил

Posted 23 августа, 08:43
Published 23 августа, 08:43
Modified 10 сентября, 06:00
Updated 10 сентября, 06:00
Согласно так называемому правилу пяти секунд, еда, упавшая на пол, безопасна для употребления в пищу — если поднять ее в течение отведенного времени. Это одно из тех «правил», которые прочно укоренились в повседневной культуре. Вероятно, вам не раз приходилось видеть, как люди убежденно следуют этому правилу. Но так ли это на самом деле? Вот что говорит о правиле пяти секунд для еды Пол Доусон, доктор философии, ученый в области пищевых продуктов, профессор Университета Клемсона и соавтор книги «Ты это действительно съел?».
Сначала стоит понять, как появилось правило пяти секунд. По словам Пола Доусона, это правило в основном происходит из городских легенд. Одна из таких историй восходит к Чингисхану, основателю Монгольской империи. По преданию, на пирах хан установил «Правило Хана»: если еда упала на пол, ее можно было оставить там на столько времени, сколько он позволял.
Несколько столетий спустя, шеф-повар и телеведущая Джулия Чайлд могла внести свой вклад в создание этого мифа. В одном из эпизодов её передачи «Французский повар», показанной в 1960-х годах, Чайлд перевернула блин, который упал на плиту. Она вернула его на сковороду, отметив, что всегда можно поднять его, если вы одни на кухне, как утверждает Доусон.
Хотя эти истории не объясняют, почему именно пять секунд стали волшебным числом, они проливают свет на то, как люди могли научиться обращаться с упавшей едой. Но когда дело касается безопасности и риска заражения микробами, имеют ли эти пять секунд на самом деле значение?
К сожалению, правило пяти секунд не имеет под собой никакой правды. По словам Доусона, когда еда падает на пол (или любую другую поверхность), уровень её загрязнения в первую очередь определяется «грязностью» пола, а не продолжительностью контакта.
Иными словами, еда, упавшая на поверхность, покрытую микробами, соберет их, независимо от того, сколько времени она там пролежала. Доусон даже проверял правило пяти секунд в лаборатории. Для этого он и его команда заразили плитку, дерево и ковёр бактериями сальмонеллы — одного из самых распространённых возбудителей пищевых отравлений. Затем они уронили на эти поверхности влажную еду (болонью) и сухую (белый хлеб) и ждали 5, 30 и 60 секунд.
Затем команда измерила количество бактерий на каждом из продуктов для каждого промежутка времени. По словам Доусона, высокие уровни бактерий были обнаружены как на болонье, так и на белом хлебе, независимо от поверхности и времени контакта. И хотя были некоторые различия (например, меньше бактерий на сухих продуктах или продуктах, коснувшихся ковра), уровень загрязнения везде оставался значительным.
Хотя правило пяти секунд является мифом, это не обязательно означает, что еда становится небезопасной после того, как упала на пол. Риск для здоровья при употреблении этой еды зависит от множества факторов, по словам Доусона. Это включает в себя количество и тип микроорганизмов на поверхности, а также особенности контакта пищи с поверхностью. (Некоторые среды, например, могут способствовать активному размножению бактерий.) Это также зависит от общего состояния здоровья человека, который собирается съесть эту еду. В целом, если ваша иммунная система ослаблена, риск развития пищевого отравления после употребления загрязнённой еды будет выше.
Возможно также удалить некоторые бактерии, промыв еду, говорит Доусон. Однако «свойства поверхности еды играют роль, [поскольку] не все продукты можно легко вымыть», — отмечает он. Например, легко вымыть вишню или морковь, но не крекер или куриное крыло.
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