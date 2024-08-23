Отдых в Северной Осетии в 2024 году: что попробовать и что привезти

Posted 23 августа, 05:37
Published 23 августа, 05:37
Modified 10 сентября, 06:08
Updated 10 сентября, 06:08
Коронное блюдо в осетинских ресторанах — это, конечно же, мясо. Настоящий хит — баранина, и в ресторане имеет смысл заказать очень вкусное тушеное мясо с луком и картофелем — лыжву. Также стоит попробовать шашлык из баранины — в таком виде в Северной Осетии готовят и субпродукты, и филейную часть. Однако субпродукты жарят на углях, нанизывая на тонкие шпажки из древесины. С мясом подают очень вкусный соус — цахтон, его готовят из сметаны и чеснока.
Вряд ли стоит говорить о достоинствах знаменитых осетинских пирогов — многие их пробовали, однако в Северной Осетии они совершенно особенные. Подают пирог на трех тарелках, поскольку в этом есть особый символизм: блюда символизируют мироздание и его основу.
Наиболее широкой популярностью пользуются пироги с сыром — по-осетински они называются уалибах. Есть его разновидности, например цахараджин — в такой пирог добавляется свекла. Кроме того, стоит попробовать пироги с капустой, тыквой, сыром, а запивать это все лучше местным пивом, которое имеет очень насыщенный вкус.
Идеальный, аутентичный сувенир из Северной Осетии — это, конечно же, эффектный кинжал с декорированной рукояткой. Такие аксессуары можно найти практически в любой сувенирной лавке.
Приятным сувениром для близких может стать фигурка из дерева, брелок, а также местный сыр — копченый, мягкий или рассольный. Приобретать сыр в подарок следует на местных рынках. Удобнее всего везти с собой чечил или сыр-косичку: они дольше хранятся.
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