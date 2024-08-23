Отдых в Северной Осетии в 2024 году: что попробовать и что привезти

Кухня Северной Осетии Какие сувениры привезти из Северной Осетии

Северная Осетия восхищает и впечатляет, и речь не только о великолепной местной природе. Рассказываем, какие блюда местной кухни обязательно нужно попробовать и что привезти в подарок близким из Северной Осетии.