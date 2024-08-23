Хотите побыстрее продать дом? Эти цвета интерьера помогут увеличить его стоимость

«Покупателю важно представить, как его мебель будет сочетаться с выбранным цветом краски», — добавляет агент Джордж Кейс из Warburg Realty. Поэтому он рекомендует выбирать нейтральные оттенки при подготовке дома к продаже, чтобы привлечь максимально широкую аудиторию. «Главное — создать ощущение свежести и современности, которое подойдет любому стилю или дизайну», — подчеркивает он. Итак, какие же цвета краски могут повысить привлекательность и стоимость вашего дома? Есть несколько проверенных вариантов.