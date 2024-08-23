Хотите побыстрее продать дом? Эти цвета интерьера помогут увеличить его стоимость

Posted 23 августа, 09:53
Published 23 августа, 09:53
Modified 10 сентября, 05:59
Updated 10 сентября, 05:59
Свежий слой краски может существенно изменить восприятие вашего дома при продаже.
«Он создает хорошее первое впечатление и вызывает у потенциальных покупателей уверенность в том, что дом был хорошо ухожен», — говорит агент Карен Костиу из Warburg Realty.
Определенные цвета краски не только делают пространство более привлекательным для покупателей, но и могут ускорить процесс продажи, а иногда даже повысить стоимость недвижимости.
«Покупателю важно представить, как его мебель будет сочетаться с выбранным цветом краски», — добавляет агент Джордж Кейс из Warburg Realty. Поэтому он рекомендует выбирать нейтральные оттенки при подготовке дома к продаже, чтобы привлечь максимально широкую аудиторию. «Главное — создать ощущение свежести и современности, которое подойдет любому стилю или дизайну», — подчеркивает он. Итак, какие же цвета краски могут повысить привлекательность и стоимость вашего дома? Есть несколько проверенных вариантов.
Для элегантного и универсального цвета краски, который подойдет для любой комнаты, наши эксперты рекомендуют обратить внимание на теплый оттенок серого.
«При продаже дома вы хотите, чтобы популярные помещения выглядели гостеприимно, чтобы люди могли представить себя в них», — говорит Сью Вадден, директор по маркетингу цветов в Sherwin-Williams.
Она советует использовать оттенки Mindful Gray SW 7016 и Agreeable Gray SW 7029 — они подходят для различных интерьеров и являются самыми популярными среди покупателей.
Светлый и воздушный, белый цвет способен произвести сильное впечатление на покупателей.
«Белые стены позволяют покупателям увидеть, как их мебель, произведения искусства и ткани могут органично вписаться в новое пространство», — объясняет Патрик О’Доннелл из Farrow & Ball.
Белые оттенки, такие как School House White No. 291 и Wimborne White No. 239, создают чистый фон для любого интерьера.
Если вы хотите добавить немного цвета в помещение, О’Доннелл рекомендует выбирать пастельные оттенки средней и светлой насыщенности, которые добавят пространству индивидуальности, но не перегрузят его.
«Мягкий розовый, как Setting Plaster No. 231, или бледно-голубой или зеленый, как Light Blue No. 22 и Mizzle No. 266, достаточно интересны, чтобы добавить изюминку, но в то же время достаточно нейтральны», — добавляет он.
Свежее покрытие в бежевых тонах — беспроигрышный вариант для создания уютной атмосферы, привлекательной для покупателей.
«Помещения, окрашенные в бежевый, считаются универсальными для различных стилей интерьера», — объясняет Вадден.
Кремовый цвет всегда помогает сделать холодное пространство более уютным и приветливым.
«Кремовые оттенки работают великолепно при продаже дома, так как они создают ощущение комфорта, но при этом остаются нейтральными», — говорит Банбери.
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