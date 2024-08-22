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Posted 22 августа, 16:05

Published 22 августа, 16:05

Modified 10 сентября, 05:38

Updated 10 сентября, 05:38

7 проверенных способов сделать ваше белье ароматнее и свежее

Топ-7 эффективных способов сделать ваши вещи после стирки ароматнее и свежее

22 августа 2024, 16:05
Фото: Изображение Midjourney
7 проверенных способов сделать ваше белье ароматнее и свежее

Усилите аромат вашего белья с помощью этих простых советов

Для многих нет ничего лучше, чем запах свежевыстиранного белья. Он символизирует чистоту и порядок. Однако, если после стирки ваша одежда пахнет несвежо или вовсе не имеет аромата, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как вернуть тот самый приятный запах. Есть несколько способов улучшить аромат белья.

От регулярной чистки стиральной машины до изменений в рутине стирки — эти советы от экспертов помогут вам добиться желаемого результата.

Почистите стиральную машину

Если ваше белье больше не пахнет свежестью, возможно, пришло время почистить стиральную машину.

«Всегда проверяйте руководство по эксплуатации для получения инструкции по чистке», — советует Морган Лалонд, менеджер по бренду стиральных машин в Whirlpool. «Рекомендуется чистить машину не реже одного раза в месяц или после каждых 30 циклов, чтобы предотвратить накопление грязи и остатков моющих средств».

Стирайте меньшими загрузками

Несмотря на желание экономить энергию и воду, не стоит перегружать стиральную машину.

«Важно оставлять место для движения одежды в барабане», — говорит Кристин ДиНиколантонио, директор по коммуникациям в Американском институте чистоты. «Не набивайте машину доверху и оставляйте несколько сантиметров свободного пространства».
Несмотря на желание экономить энергию и воду, не стоит перегружать стиральную машину.Несмотря на желание экономить энергию и воду, не стоит перегружать стиральную машину.
Несмотря на желание экономить энергию и воду, не стоит перегружать стиральную машину.. Фото: Изображение Midjourney

Не оставляйте мокрое белье в машине

Оставленное слишком долго мокрое белье может приобрести затхлый запах. Чтобы этого избежать, Кристин ДиНиколантонио рекомендует немедленно перекладывать свежее белье в сушилку.

Используйте кондиционер для белья

Кондиционер для белья помогает не только сделать ткань мягкой, но и придать ей приятный аромат.

«Ингредиенты кондиционера оседают на волокнах ткани, предотвращая появление складок и статического электричества, а также придавая мягкость и свежий аромат», — объясняет Лалонд.
Кондиционер для белья помогает не только сделать ткань мягкой, но и придать ей приятный ароматКондиционер для белья помогает не только сделать ткань мягкой, но и придать ей приятный аромат
Кондиционер для белья помогает не только сделать ткань мягкой, но и придать ей приятный аромат. Фото: Изображение Midjourney

Быстро обрабатывайте пятна

Обработка пятен, особенно оставляющих стойкие запахи, как можно быстрее может улучшить аромат белья после стирки.

Сушите белье на улице

Сушка на свежем воздухе может значительно улучшить запах вашего белья.

«Сушите белье на улице в ясный день без загрязнений в воздухе, чтобы получить свежий аромат», — рекомендует Мэри Гальярди, научный эксперт в Clorox.
Кондиционер для белья помогает не только сделать ткань мягкой, но и придать ей приятный ароматКондиционер для белья помогает не только сделать ткань мягкой, но и придать ей приятный аромат
Кондиционер для белья помогает не только сделать ткань мягкой, но и придать ей приятный аромат. Фото: Изображение Midjourney

Используйте шерстяные шарики для сушки

Шерстяные шарики уменьшают статическое электричество, ускоряют процесс сушки и придают одежде мягкость. Добавление эфирных масел к таким шарикам даст вашей одежде свежий аромат.

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#Алина Ибрагимова#Дом#Все материалы авторов#Дом и сад
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