Топ-7 эффективных способов сделать ваши вещи после стирки ароматнее и свежее

Posted 22 августа, 16:05
Published 22 августа, 16:05
Modified 10 сентября, 05:38
Updated 10 сентября, 05:38
От регулярной чистки стиральной машины до изменений в рутине стирки — эти советы от экспертов помогут вам добиться желаемого результата.
Если ваше белье больше не пахнет свежестью, возможно, пришло время почистить стиральную машину.
«Всегда проверяйте руководство по эксплуатации для получения инструкции по чистке», — советует Морган Лалонд, менеджер по бренду стиральных машин в Whirlpool. «Рекомендуется чистить машину не реже одного раза в месяц или после каждых 30 циклов, чтобы предотвратить накопление грязи и остатков моющих средств».
Несмотря на желание экономить энергию и воду, не стоит перегружать стиральную машину.
«Важно оставлять место для движения одежды в барабане», — говорит Кристин ДиНиколантонио, директор по коммуникациям в Американском институте чистоты. «Не набивайте машину доверху и оставляйте несколько сантиметров свободного пространства».
Оставленное слишком долго мокрое белье может приобрести затхлый запах. Чтобы этого избежать, Кристин ДиНиколантонио рекомендует немедленно перекладывать свежее белье в сушилку.
Кондиционер для белья помогает не только сделать ткань мягкой, но и придать ей приятный аромат.
«Ингредиенты кондиционера оседают на волокнах ткани, предотвращая появление складок и статического электричества, а также придавая мягкость и свежий аромат», — объясняет Лалонд.
Обработка пятен, особенно оставляющих стойкие запахи, как можно быстрее может улучшить аромат белья после стирки.
Сушка на свежем воздухе может значительно улучшить запах вашего белья.
«Сушите белье на улице в ясный день без загрязнений в воздухе, чтобы получить свежий аромат», — рекомендует Мэри Гальярди, научный эксперт в Clorox.
Шерстяные шарики уменьшают статическое электричество, ускоряют процесс сушки и придают одежде мягкость. Добавление эфирных масел к таким шарикам даст вашей одежде свежий аромат.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14