Стоп! Эти предметы точно не стоит покупать в секонд-хенде

Posted 22 августа, 17:55
Published 22 августа, 17:55
Modified 10 сентября, 05:38
Updated 10 сентября, 05:38
Специалисты по антиквариату и кухонной утвари предупреждают: некоторые вещи могут оказаться небезопасными для использования или просто не оправдают ваши ожидания. Представляем 10 кухонных предметов, которые не стоит покупать в секонд-хенде.
Антиквар Джен Бьенвеню любит старинную французскую медную посуду, но предупреждает: если на посуде стерлась оловянная облицовка, использовать её для приготовления пищи небезопасно. Олово может плавиться при высоких температурах, делая такие кастрюли декоративными, но не функциональными.
Деревянные разделочные доски могут быть прекрасным дополнением к интерьеру, но их использование для приготовления пищи может быть небезопасным. Владелица магазина винтажа Дженнифер Принс отмечает, что старая древесина может быть повреждена, а её история неизвестна.
Хрусталь часто содержит свинец, что делает его небезопасным для длительного хранения напитков. Принс рекомендует использовать такие графины исключительно для декора или кратковременного сервирования.
Покрытие на такой посуде может быть поцарапано, что увеличивает риск попадания вредных веществ в пищу. Принс советует избегать такой посуды в пользу надежных брендов, например, Le Creuset.
Старая керамическая посуда может содержать свинец в глазури. Прежде чем использовать её для еды, стоит провести тест на наличие свинца или использовать такие предметы исключительно в декоративных целях.
Подержанная бытовая техника, которую невозможно протестировать на месте, может оказаться неработоспособной. Принс рекомендует оценивать риск и не покупать недорогие приборы, если их стоимость в новом виде ненамного выше.
Винтажные приборы, такие как блендеры или миксеры, могут быть опасны из-за изношенных проводов. Основательница компании Ultimate Thrifting Келли Хэндли предостерегает от использования старой техники с поврежденными электрическими элементами.
Оловянные изделия до 1970 года могут содержать до 20% свинца. Такие предметы лучше оставить для декора.
Старые столовые приборы могут подвергаться коррозии и содержать вредные вещества. Хэндли советует избегать использования ржавых или поврежденных приборов.
Хотя алюминий сам по себе не опасен, посуда из этого материала со временем изнашивается и может вступать в реакцию с кислотными продуктами. Хэндли рекомендует выбирать нержавеющую сталь при покупке посуды в секонд-хенде.
Эксперты советуют тщательно оценивать состояние вещей перед покупкой в секонд-хенде, чтобы избежать неприятных сюрпризов и потенциальных рисков для здоровья.
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