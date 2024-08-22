Едете домой? Собирайте чемодан правильно, избегая эти 7 распространённых ошибок

Posted 22 августа, 17:28
Published 22 августа, 17:28
Modified 10 сентября, 05:45
Updated 10 сентября, 05:45
Подготовьтесь к поездке, выбрав правильную одежду и необходимые аксессуары, и минимизируйте количество тяжёлых чемоданов, которые вам придётся носить через аэропорты и вокзалы, избегая этих распространённых ошибок.
Найти оптимальный момент для начала упаковки крайне важно. По словам Мэриссы Хагмайер, соучредителя и операционного директора компании Neat Method, начинать слишком рано усложняет процесс, поскольку вы сталкиваетесь с отсутствием вещей, которые уже упакованы, а откладывание упаковки на последний момент может привести к забыванию важных предметов.
«Начинайте заполнять чемодан примерно за неделю до длительной поездки и за несколько дней до короткой,» — советует Хагмайер. «У вас должно быть достаточно времени для стирки, проверки погоды, планирования активностей и покупки необходимых предметов до упаковки.»
Перед тем как решать, что брать с собой, нужно определить размер и тип багажа, который лучше всего подойдет для вашей поездки. Неправильно выбранный чемодан может добавить стресса, будь то необходимость проверять багаж, тащить чемодан по неровным дорожкам или пытаться протиснуться с мягким саквояжем в переполненном поезде.
«Слишком большой чемодан побуждает к чрезмерной упаковке, а слишком маленький требует идеальной укладки вещей,» — говорит Наима Форда Голдсон из Restore Order Professional Organizing. «Выберите размер багажа так, чтобы осталось немного места для сувениров, которые вы захотите привезти домой.»
Когда место в чемодане ограничено, важно, чтобы ваши туалетные принадлежности занимали как можно меньше места. Сократите количество используемых продуктов — вам действительно нужна 12-цветная палетка теней или достаточно будет тройного набора? Переливайте необходимые средства в меньшие бутылки, чтобы освободить место в чемодане.
«Теперь у вас будут дубликаты любимых продуктов, и упаковка заранее не повлияет на вашу повседневную гигиену,» — отмечает Хагмайер.
Опытные упаковщики могут путешествовать неделями с одним лишь ручным багажом, так как они выбирают минималистичный набор вещей, которые легко комбинируются.
«Спланируйте капсульный гардероб, в котором ограниченное количество слоев и аксессуаров сочетаются друг с другом, создавая множество нарядов,» — советует Хагмайер.
Голдсон рекомендует учитывать ваш маршрут при создании капсульного гардероба: вам понадобятся туристические ботинки, вечернее платье и дождевик?
«Добавьте рестораны, которые вы планируете посетить, людей, с которыми встретитесь, экскурсии и другие мероприятия, в которых будете участвовать,» — говорит она. «Затем спланируйте свои наряды в зависимости от этих событий и проверьте погоду, чтобы выбрать соответствующую одежду.»
Один из простейших способов сократить количество вещей в чемодане — это спланировать стирку во время поездки.
«Подумайте, стоит ли проверка багажа дороже, чем стирка одежды во время поездки,» — советует Эшли Мерфи, соучредитель и генеральный директор компании Neat Method.
Пакуйте вдвое меньше одежды и используйте услуги прачечной в отеле или стиральную машину в арендуемом жилье. Так ваш чемодан будет меньше и легче, а последние дни поездки можно провести у бассейна, а не упаковывая чемодан.
Игнорирование информации о месте назначения может усложнить упаковку.
«Чем больше информации вы получите о своем месте назначения, тем легче будет упаковать чемодан,» — говорит Голдсон. «Проведите небольшое исследование об обычаях, культуре и климате места, которое вы собираетесь посетить, изучите дресс-коды мест, которые будете посещать, и планируйте упаковку так же тщательно, как планируете поездку.»
Также исследуйте удобства, которые предлагает место проживания.
«Изучите, какие удобства предоставляются в вашем конечном пункте назначения, и избегайте упаковки этих предметов, чтобы сэкономить место,» — советует Мерфи (например, многие отели предоставляют фен, а многие курорты предлагают пляжные полотенца).
Для Голдсон ключ к успешной упаковке — это список. За две недели до начала упаковки составьте подробный список всего необходимого, от пар носок до аспирина и бинтов в вашей аптечке.
«Когда дело доходит до упаковки, я считаю, что управление временем — это наибольшая преграда,» — говорит она. «Создание списка заранее позволяет легко добавить нужные вещи и напомнить себе о покупках. Затем, когда вы начнёте упаковку, вы сможете отмечать предметы по мере их появления в чемодане.»
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