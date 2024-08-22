Едете домой? Собирайте чемодан правильно, избегая эти 7 распространённых ошибок

Перед тем как решать, что брать с собой, нужно определить размер и тип багажа, который лучше всего подойдет для вашей поездки. Неправильно выбранный чемодан может добавить стресса, будь то необходимость проверять багаж, тащить чемодан по неровным дорожкам или пытаться протиснуться с мягким саквояжем в переполненном поезде.