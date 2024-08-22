Психологи назвали типы людей, которые рискуют остаться в одиночестве

Posted 22 августа, 09:58
Published 22 августа, 09:58
Modified 9 сентября, 22:49
Updated 9 сентября, 22:49
Риску остаться в одиночестве подвержены женщины, относящиеся к одному из следующих типов:
Психологи утверждают, что женщины перечисленных типов чаще всего остаются в одиночестве и не могут встретить свою вторую половину.
Мужчин тоже делят на несколько типов, и вот какие из них особенно рискуют остаться в одиночестве:
С мужчинами перечисленных типов женщины не спешат строить отношения — по крайней мере, серьезные. И именно поэтому они чаще всего остаются в одиночестве.
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