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Posted 22 августа, 09:58

Published 22 августа, 09:58

Modified 9 сентября, 22:49

Updated 9 сентября, 22:49

Типы мужчин и женщин, которые чаще всего рискуют остаться в одиночестве

Психологи назвали типы людей, которые рискуют остаться в одиночестве

22 августа 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
Типы мужчин и женщин, которые чаще всего рискуют остаться в одиночестве
Кто может остаться в одиночестве и какие бывают типы мужчин и женщин? Узнали мнение психологов.

Какие женщины рискуют остаться в одиночестве

Риску остаться в одиночестве подвержены женщины, относящиеся к одному из следующих типов:

  • «Мать» — чрезмерно серьезная, ответственная и заботливая женщина, которая уделяет максимум внимания близким и минимум тому, как она выглядит.
  • «Сестра» — понимающая, компанейская женщина, которая может стать для мужчины скорее хорошей подругой, чем спутницей жизни. Интересы у нее, как правило, вполне мужские: экстремальные виды спорта, походы и даже рыбалка.
  • «Дочь» — инфантильная, не желающая и не умеющая брать на себя ответственность женщина. Может показаться, что ей точно не грозит остаться в одиночестве, однако на самом деле это не так — для отношений она недостаточно зрелая и ответственная.

Психологи утверждают, что женщины перечисленных типов чаще всего остаются в одиночестве и не могут встретить свою вторую половину.

Тип женщин «Мать» — чрезмерно серьезная, ответственная и заботливая женщина, которая уделяет максимум внимания близким и минимум тому, как она выглядитТип женщин «Мать» — чрезмерно серьезная, ответственная и заботливая женщина, которая уделяет максимум внимания близким и минимум тому, как она выглядит
Тип женщин «Мать» — чрезмерно серьезная, ответственная и заботливая женщина, которая уделяет максимум внимания близким и минимум тому, как она выглядит. Фото: Изображение Midjourney

Какие мужчины рискуют остаться в одиночестве

Мужчин тоже делят на несколько типов, и вот какие из них особенно рискуют остаться в одиночестве:

  • «Отец» — мужчина, который уверенно и комфортно чувствует себя в роли покровителя, способного решить любые проблемы.
  • «Брат» — этот мужчина стремится к равноправию во всем, в том числе и в отношениях. В женщине он ищет скорее товарища, чем спутницу жизни.
  • «Сын» — легкомысленный мужчина, не умеющий и не желающий думать о завтрашнем дне. Он может быть обаятельным и харизматичным, однако для серьезных отношений женщины вряд ли будут рассматривать его.

С мужчинами перечисленных типов женщины не спешат строить отношения — по крайней мере, серьезные. И именно поэтому они чаще всего остаются в одиночестве.

Тип мужчин «Сын» — легкомысленный мужчина, не умеющий и не желающий думать о завтрашнем днеТип мужчин «Сын» — легкомысленный мужчина, не умеющий и не желающий думать о завтрашнем дне
Тип мужчин «Сын» — легкомысленный мужчина, не умеющий и не желающий думать о завтрашнем дне. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Отношения#Все материалы авторов
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