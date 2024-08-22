Опасность на кухне: когда еда вне холодильника становится угрозой для здоровья?

Posted 22 августа, 17:40
Published 22 августа, 17:40
Modified 10 сентября, 05:45
Updated 10 сентября, 05:45
Однако важно помнить, что нельзя оставлять еду на столе слишком долго — это может привести к возникновению опасности для здоровья и порче продукта.
Но сколько времени — это слишком долго? Чтобы узнать точный ответ, мы обратились к экспертам по безопасности пищевых продуктов, которые рассказали, когда нужно убирать еду в холодильник, чтобы она не испортилась.
Первое, что нужно понимать для обеспечения безопасности пищевых продуктов, — это значение температурной зоны опасности. Это температурный диапазон (от 4 до 60 градусов Цельсия), в котором вредоносные бактерии начинают активно размножаться, делая пищу небезопасной для употребления, объясняет Гайда Батарах Хаверн, магистр наук, эксперт по безопасности продуктов питания из Мичиганского государственного университета.
Это касается таких бактерий, как сальмонелла и кишечная палочка, добавляет Кэти Бошам, доктор философии, вице-президент по науке о пищевых продуктах, качеству и безопасности в компании ButcherBox. По словам Бошам, в зоне температурной опасности микроорганизмы могут удваиваться каждые 20 минут.
Приготовленная еда может находиться в температурной зоне опасности лишь определенное время, прежде чем станет небезопасной для употребления. Хаверн объясняет:
«Максимальное время, которое скоропортящиеся продукты могут провести в зоне опасности, составляет два часа. По истечении этого времени пищу необходимо съесть, правильно хранить или выбросить. Это касается всех приготовленных остатков, нарезанных фруктов и овощей, мяса, птицы, рыбы, яиц и молочных продуктов».
В жаркие дни это время сокращается.
«Если температура воздуха составляет 32 градуса Цельсия и выше, продукты следует убрать в холодильник через один час», — говорит Бошам. Более высокая температура ускоряет рост бактерий, увеличивая риск пищевого отравления.
Если вы устраиваете вечеринку или ужин, может возникнуть необходимость оставить еду вне холодильника. Чтобы сделать это безопасно, держите горячие блюда при температуре 60 градусов Цельсия или выше — то есть вне зоны температурной опасности.
«Разместите горячие блюда рядом с розетками, чтобы можно было использовать медленноварки», — советует Бошам. «Это позволит безопасно оставить еду на столе на более длительное время».
Если нет возможности использовать оборудование для поддержания тепла, лучше всего убрать еду в холодильник и подавать небольшими порциями.
Хотя приготовленные блюда всегда следует хранить в холодильнике, не менее важно не ставить горячие блюда прямо в холодильник, отмечает Хаверн. Это увеличит общее время охлаждения, и еда дольше останется в зоне опасности, добавляет Бошам. Вместо этого нужно помочь блюду как можно быстрее выйти из зоны опасности.
«Вы можете сделать это, разложив еду в несколько мелких контейнеров, чтобы тепло быстрее рассеялось», — советует Хаверн.
Другие варианты включают добавление льда в блюдо, если это возможно, или охлаждение контейнера в ледяной воде перед тем, как убрать его в холодильник.
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