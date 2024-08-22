Наташа Королева женила единственного сына — кто стал невестой Архипа Глушко

Posted 22 августа, 14:00
Published 22 августа, 14:00
Modified 10 сентября, 06:11
Updated 10 сентября, 06:11
Королева и Тарзан своеобразно объединили два семейных праздника. 21 августа они отправились в Санкт-Петербург, чтобы отметить 21-ю годовщину семейной жизни. И там же отпраздновали свадьбу сына.
«21 год назад, Серега, мы с тобой в этом прекрасном городе психанули. Я считаю, что дата хорошая, передаем ее молодым», — обратилась певица к мужу в своем видеопосте, а потом показала счастливых новобрачных.
Торжество прошло в узком кругу друзей и родных. Но Архип и его невеста Мелисса Фокс соблюли все положенные свадебные традиции. Она надела красивое белое платье, а он — строгий черный костюм. Молодые принимали поздравления и целовались под крики «Горько!».
О том, что Архип стал встречаться со стриптизершей, известно давно. Пара познакомилась еще в 2020 году в клубе, где Мелисса Фокс (настоящая фамилия Валынкина) демонстрировала танцы на пилоне — девушка занимается этим с 18 лет. Пышнотелая красотка сразу приглянулась звездному отпрыску, и вскоре молодые люди уже стали жить вместе в подмосковном доме Королевой и Глушко.
Известно, что Мелиссе 23 года, она родилась в Ташкенте, но выросла в Новокузнецке. Ее мама — домохозяйка, а отец — токарь. Скромное происхождение невестки не отпугнуло Королеву. Она сняла для молодых квартиру, чтобы они смогли пожить отдельно и понять, смогут ли ужиться вместе, готовы ли справляться с бытом и прочими семейными заботами. Судя по всему, девушка прошла все проверки, поэтому и стала законной невесткой звезды российской эстрады.
«У Мелиссы есть качества, которые импонируют. Так как ее воспитывала бабушка, она домашняя и хозяйственная. Любой маме сына это нравится. Характер разбитной. Может постоять и за себя, и за него — в обиду не даст. Она приехала из глубинки-глубинки, а там есть чистота. Чувствовалось, что нет второго дна, хитрости. Она что думает, то и говорит. Нет у нее лукавства», — так отзывается о невестке Наташа Королева.
Надо отметить, что Мелисса, став звездной невесткой, оставила танцы на шесте и стала изучать другую специальность — теперь она стилист-визажист.
*Instagram (соцсеть запрещена в России)
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