Наташа Королева женила единственного сына — кто стал невестой Архипа Глушко

Известно, что Мелиссе 23 года, она родилась в Ташкенте, но выросла в Новокузнецке. Ее мама — домохозяйка, а отец — токарь. Скромное происхождение невестки не отпугнуло Королеву. Она сняла для молодых квартиру, чтобы они смогли пожить отдельно и понять, смогут ли ужиться вместе, готовы ли справляться с бытом и прочими семейными заботами. Судя по всему, девушка прошла все проверки, поэтому и стала законной невесткой звезды российской эстрады.