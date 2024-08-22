Магия кино: топ-5 самых интересных российских фильмов-сказок будущих лет

Одним из таких проектов является «Горыныч», созданием которого занялся продюсер Сергей Сельянов, уже успевший зарекомендовать себя в этой сфере. Режиссер Дмитрий Хонин, который недавно выпустил успешный цикл «Про людей и про войну», взялся за эту эпическую историю о морском офицере Алексееве Алехине (в исполнении Александра Петрова), который оказывается в древних временах, где ему предстоит заботиться о маленьком драконе. Фильм обещает удивить зрителей необычным сочетанием фольклора и военной тематики, приправленным музыкальным сопровождением.