Магия кино: топ-5 самых интересных российских фильмов-сказок будущих лет

Posted 22 августа, 15:48
Published 22 августа, 15:48
Modified 10 сентября, 05:30
Updated 10 сентября, 05:30
Продюсеры активно используют ностальгию и искреннюю любовь зрителей к советским фильмам и мультфильмам. В ближайшем будущем нас ждут несколько новых фильмов, каждый из которых обещает стать событием для всей семьи.
Одним из таких проектов является «Горыныч», созданием которого занялся продюсер Сергей Сельянов, уже успевший зарекомендовать себя в этой сфере. Режиссер Дмитрий Хонин, который недавно выпустил успешный цикл «Про людей и про войну», взялся за эту эпическую историю о морском офицере Алексееве Алехине (в исполнении Александра Петрова), который оказывается в древних временах, где ему предстоит заботиться о маленьком драконе. Фильм обещает удивить зрителей необычным сочетанием фольклора и военной тематики, приправленным музыкальным сопровождением.
Еще одним ожидаемым фильмом станет «Руслан и Людмила», основанный на поэме Александра Пушкина. Режиссер Егор Чичканов намерен подойти к классической истории с новыми взглядами, сохраняя иронию, дерзость и юмор оригинала. Молодой актер Рузиль Минекаев, известный по роли в сериале «Слово пацана», исполнит роль Руслана, а фильм, бюджет которого составляет 800 миллионов рублей, должен выйти в 2027 году.
Классическая сказка «Аленький цветочек» также получит новую жизнь в экранизации режиссера Юлии Трофимовой, которая известна своей драмой «Страна Саша». Новая версия истории будет сосредоточена на психологических аспектах и травмах героев, отражая современные тенденции в киноискусстве.
Не обошли вниманием и популярного персонажа Бабы Яги, которая вернется в фильме «Баба Яга спасает Новый год». Продолжение успешной ленты «Баба Яга спасает мир» снова покажет Людмилу Артемьеву в роли добродушной, хоть и ворчливой, волшебницы. На этот раз она столкнется со Снежной королевой, которая решит нарушить праздничное спокойствие.
Наконец, режиссер Клим Шипенко готовится к созданию нового фильма «Королевство кривых зеркал», переосмысляя на современный лад сказку Виталия Губарева. Этот проект пока находится на этапе подготовки, и его выход ожидается в 2025–2026 годах. В оригинальной истории, как и в новой экранизации, поднимаются вопросы социальной справедливости и искажения реальности, что придает фильму особую актуальность.
Эти проекты, как пишет kp.ru, обещают подарить зрителям новое восприятие знакомых с детства сказок, обогащая их современными смыслами и технологиями, сохраняя при этом дух любимых историй.
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