Как сделать садовый участок стильным и удобным: 10 идей ландшафтного дизайна

Ландшафтный дизайн с твердыми материалами — это использование таких твердых поверхностей, как камень, дерево и бетон, в естественной среде. Это предоставляет возможность создавать высокофункциональные пространства в ландшафте через такие элементы, как террасы, патио, ступени и стены.