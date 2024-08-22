Как сделать садовый участок стильным и удобным: 10 идей ландшафтного дизайна

Posted 22 августа, 10:47
Published 22 августа, 10:47
Modified 10 сентября, 04:54
Updated 10 сентября, 04:54
Создание красивого двора не ограничивается только посадкой декоративных деревьев и заполнением пустых мест кустарниками и цветами. «Твердые» элементы создают структуру и глубину вашего двора, выполняя при этом функциональную роль. Встречайте: ландшафтный дизайн с использованием твердых материалов.
Ландшафтный дизайн с твердыми материалами — это использование таких твердых поверхностей, как камень, дерево и бетон, в естественной среде. Это предоставляет возможность создавать высокофункциональные пространства в ландшафте через такие элементы, как террасы, патио, ступени и стены.
«Ландшафтный дизайн с твердыми материалами придает наружному пространству более архитектурный вид», — говорит Джим Сканберг, архитектор, владелец и главный дизайнер компании 280 West. «Он также предоставляет реальную возможность для включения разнообразных интересных материалов в проект».
Отличный дизайн двора заключается в сочетании как твердых, так и мягких элементов. Мы сосредотачиваемся на первых, представляя творческие идеи ландшафтного дизайна, рекомендованные экспертами, которые функциональны и красивы.
Дорожки для прогулок — один из самых функциональных элементов ландшафтного дизайна, который можно интегрировать в ваш сад. Учитывайте архитектуру дома и общий стиль участка при выборе подходящего решения.
«Подход к дизайну ландшафта был таким же, как и к архитектуре дома: простой, минималистичный и функциональный», — отмечает архитектор Артур Фурман, соучредитель Side Angle Side — «Элементы ландшафта работают вместе, создавая своего рода направляющие».
Если у вас нет террасы или патио (и вы пока не готовы их строить), рассмотрите возможность создания дополнительного пространства с помощью плитки.
«Это отличная возможность добавить зоны для обеда и отдыха в вашем саду», — говорит Кейт Синглтон, директор по дизайну Tilly. «Плитка может укладываться на песчаную подушку, позволяя воде просачиваться сквозь неё. Также плитка может быть различных форм и размеров, чтобы соответствовать архитектурному стилю дома».
Пергола — отличное дополнение к вашему саду, создающее место для отдыха и развлечений.
«Она также придает вертикальную структуру ландшафту и может улучшить эстетику вашей открытой зоны», — говорит Кэт Мейер, награжденный ландшафтный дизайнер Virtual Landscape Designs.
Для более очаровательного или деревенского ощущения рассмотрите традиционную беседку вместо современной перголы. Это открытое пространство станет идеальным местом для отдыха на свежем воздухе с некоторой защитой от неблагоприятных погодных условий.
Водные элементы, будь то маленькие или большие, мгновенно создают успокаивающую атмосферу и добавляют разнообразия в ваш сад.
«Они придают саду привлекательность текущей воды, создают звук и атмосферу леса или гор», — говорит Коди Дж. Кеттерлинг, эксперт по ландшафтному дизайну и основатель K-IT Products.
Такие элементы можно установить самостоятельно или обратиться к профессионалам.
Создайте красивую и не требующую обслуживания зону для развлечений на открытом воздухе с использованием устойчивых материалов, будь то самостоятельное патио или в дополнение к бетонным, каменным или деревянным покрытиям.
«Вы можете выбрать из множества вариантов, включая гравий, гранит, базальт, известняковые фракции и многое другое», — говорит дизайнер экстерьера Сюзанна Макай.
Ландшафтный дизайн предоставляет множество возможностей для креативных изменений уровня участка. Рассмотрите использование подпорных стен, ступеней, приподнятых клумб и террас.
«Используйте стальные формы и утрамбованный гранит для создания ступеней и садовых дорожек. Плитка также может служить ступенями, создавая определяющие элементы в пространстве», — отмечает Скэнберг.
Добавление дорожек в сад поможет гостям легко передвигаться по участку и определит зоны для отдыха.
«Обратите внимание на естественные тропы, которые люди обычно выбирают, будь то почтальон, идущий к почтовому ящику, или гости, подходящие к входной двери», — советует Синглтон.
Зеленые зоны важны, но внутренние дворики создают истинное продолжение вашего жилого пространства на открытом воздухе. «Нам нравится монолитный фон бетонной стены в сочетании с игрой света и теней от беседки,» — говорит Энни-Лори Грейбл, соучредитель Side Angle Side.
«Скамейка добавляет визуальный интерес и место для отдыха».
Большие камни и валуны — более естественный способ добавить элементы ландшафта в передний или задний двор. Здесь камни служат привлекательными ступенями, ведущими к переднему крыльцу.
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