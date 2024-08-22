Как готовить летние помидоры? Делюсь своими любимыми рецептами

Posted 22 августа, 11:49
Published 22 августа, 11:49
Modified 10 сентября, 04:23
Updated 10 сентября, 04:23
Для этого салата нужны нарезанные ломтиками, дольками и черри помидоры с солью, перцем, оливковым маслом, луком-шалотом и каперсами. Можно добавить рикотту, буррату, моцареллу или фету, а также мясные изделия или авокадо. Попробуйте также с рыбным соусом, лаймом, чили и тайским базиликом, или с йогуртом, кумином, кориандром и мятой.
Натрите или нарежьте помидоры, добавьте оливковое масло, сезонные травы (базилик, мяту, лук-резанец, тимьян, орегано), немного чеснока, соль и перец. Этот соус подходит для хлеба, пасты, пиццы и как приправу к овощам или морепродуктам.
Запекайте помидоры с оливковым маслом и маслом, чесноком и уксусом. Это создаст концентрированный вкус, который можно использовать с курицей, рыбой, свининой или пастой.
Помидоры отлично сочетаются с фруктами, такими как черешня, сливы, нектарины, персики, дыни и манго. Попробуйте салат или гаспачо с помидорами и этими фруктами. Кислотность помидоров уравновешивает сладость фруктов.
Для приготовления соуса используйте оливковое масло, лук, чеснок, томатную пасту и много свежих помидоров. Можно добавить белое вино, тимьян, сок моллюсков для супов или рагу. Соус с хариссой, кумином и кинзой подходит для шакшуки или тушения мяса. Добавьте маринованные зеленые чили или чипотле для мексиканского вкуса.
Люблю замораживать помидоры, чтобы наслаждаться ими зимой. Гриль, нарезка, приправы и заморозка создают отличный элемент для соусов. Медленно запеченные помидоры можно использовать для пиццы и фокаччи.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14