Как готовить летние помидоры? Делюсь своими любимыми рецептами

Что приготовить из помидоров, кроме любимого бутерброда

Мой любимый томатный салат Соус из свежих помидоров Запеченные помидоры Помидоры с фруктами Простые томатные соусы Заготовки

Если вы, как и я, ждете весь год летних помидоров и не можете насытиться ими, пока они в сезоне, то вы, вероятно, готовы к новым идеям их использования. Даже мы, фанаты помидоров, можем застрять в рутине, постоянно готовя один и тот же салат капрезе или тарелку нарезанных помидоров.