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Posted 22 августа, 11:49

Published 22 августа, 11:49

Modified 10 сентября, 04:23

Updated 10 сентября, 04:23

Как готовить летние помидоры? Делюсь своими любимыми рецептами

Как готовить летние помидоры? Делюсь своими любимыми рецептами

22 августа 2024, 11:49
Фото: Изображение Midjourney
Как готовить летние помидоры? Делюсь своими любимыми рецептами

Что приготовить из помидоров, кроме любимого бутерброда

Если вы, как и я, ждете весь год летних помидоров и не можете насытиться ими, пока они в сезоне, то вы, вероятно, готовы к новым идеям их использования. Даже мы, фанаты помидоров, можем застрять в рутине, постоянно готовя один и тот же салат капрезе или тарелку нарезанных помидоров.

Мой любимый томатный салат

Для этого салата нужны нарезанные ломтиками, дольками и черри помидоры с солью, перцем, оливковым маслом, луком-шалотом и каперсами. Можно добавить рикотту, буррату, моцареллу или фету, а также мясные изделия или авокадо. Попробуйте также с рыбным соусом, лаймом, чили и тайским базиликом, или с йогуртом, кумином, кориандром и мятой.

Мой любимый томатный салатМой любимый томатный салат
Мой любимый томатный салат. Фото: Изображение Midjourney

Соус из свежих помидоров

Натрите или нарежьте помидоры, добавьте оливковое масло, сезонные травы (базилик, мяту, лук-резанец, тимьян, орегано), немного чеснока, соль и перец. Этот соус подходит для хлеба, пасты, пиццы и как приправу к овощам или морепродуктам.

Соус из свежих помидоровСоус из свежих помидоров
Соус из свежих помидоров. Фото: Изображение Midjourney

Запеченные помидоры

Запекайте помидоры с оливковым маслом и маслом, чесноком и уксусом. Это создаст концентрированный вкус, который можно использовать с курицей, рыбой, свининой или пастой.

Запеченные помидорыЗапеченные помидоры
Запеченные помидоры. Фото: Изображение Midjourney

Помидоры с фруктами

Помидоры отлично сочетаются с фруктами, такими как черешня, сливы, нектарины, персики, дыни и манго. Попробуйте салат или гаспачо с помидорами и этими фруктами. Кислотность помидоров уравновешивает сладость фруктов.

Помидоры с фруктамиПомидоры с фруктами
Помидоры с фруктами. Фото: Изображение Midjourney

Простые томатные соусы

Для приготовления соуса используйте оливковое масло, лук, чеснок, томатную пасту и много свежих помидоров. Можно добавить белое вино, тимьян, сок моллюсков для супов или рагу. Соус с хариссой, кумином и кинзой подходит для шакшуки или тушения мяса. Добавьте маринованные зеленые чили или чипотле для мексиканского вкуса.

Простые томатные соусыПростые томатные соусы
Простые томатные соусы. Фото: Изображение Midjourney

Заготовки

Люблю замораживать помидоры, чтобы наслаждаться ими зимой. Гриль, нарезка, приправы и заморозка создают отличный элемент для соусов. Медленно запеченные помидоры можно использовать для пиццы и фокаччи.

#Алина Ибрагимова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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