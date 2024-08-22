До жути: самые страшные и пугающие достопримечательности в России

Posted 22 августа, 14:54
Published 22 августа, 14:54
Modified 10 сентября, 06:07
Updated 10 сентября, 06:07
Одно из самых жутких в России мест находится на границе Красноярского края и Иркутской области. Считается, что оно связано с падением Тунгусского метеорита. Второе название этого места — восточно-сибирский Бермудский треугольник.
Это место выглядит как круглая площадка, расположенная посреди лесного массива. На этой территории не растут деревья, трава, здесь не живут птицы и животные — попадая сюда, представители фауны гибнут. Более того, здесь не тает снег, причем даже в самые сильные морозы. Люди, находясь в этом месте, начинают вести себя странно: некоторым становится физически плохо, а другие в буквальном смысле начинают выть.
Этот элеватор начали строить еще до войны, долгое время он использовался по прямому назначению, однако затем его забросили. Здание сохранилось, хотя время внесло в его конструкцию свою коррективы. Сегодня элеватор — готовая декорация для съемок фильмов ужасов.
Путешественники отмечают, что привидений и призраков на элеваторе не видели, а вот странные предметы находили — к примеру, дощечки и камни с заклинаниями, куклы вуду. Несколько человек таинственным образом погибли на элеваторе, после этого здание обнесли высоким забором, но экстремалы по-прежнему находят способы попасть на его территорию и увидеть жуткую постройку своими глазами.
Строить маяк начали в 30-е годы прошлого века, и вплоть до 2006 года он работал, после чего стал заброшенным. До сих пор точно неизвестно, почему маяк решили больше не использовать, однако со временем он начал ветшать и разрушаться. Сегодня маяк призраком возвышается посреди открытого пространства, и его жуткий вид притягивает путешественников и жителей побережья Тихого океана, желающих пощекотать себе нервы.
Особенно жутко заброшенный маяк смотрится в тумане. Его продолжают атаковать сильный ветер, влажность, и с каждым годом постройка приобретает все более жуткий, но завораживающий вид.
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