До жути: самые страшные и пугающие достопримечательности в России

Строить маяк начали в 30-е годы прошлого века, и вплоть до 2006 года он работал, после чего стал заброшенным. До сих пор точно неизвестно, почему маяк решили больше не использовать, однако со временем он начал ветшать и разрушаться. Сегодня маяк призраком возвышается посреди открытого пространства, и его жуткий вид притягивает путешественников и жителей побережья Тихого океана, желающих пощекотать себе нервы.