Беннифер снова в прошлом: что привело к разводу Джей Ло и Бена Аффлека?

Posted 22 августа, 18:52
Published 22 августа, 18:52
Modified 10 сентября, 06:23
Updated 10 сентября, 06:23
Для поклонников пары и любителей публикаций о знаменитостях не секрет, что первая часть невероятно бурного романа Джей Ло и Бена завершилась расставанием за день до запланированной пышной церемонии бракосочетания. Спустя два десятка лет влюбленные снова сошлись и 21 августа 2022 года даже сыграли свадьбу.
Очевидно, что любящая пошутить Дженнифер приурочила дату подачи заявления в суд к двухлетней годовщине со дня бракосочетания, пишет «Комсомольская правда».
Знакомство артистов состоялось в 2001 году на съемках кинокартины «Джильи». Сначала звезды подружились, но их отношения быстро трансформировались в страстный роман. Поклонники нарекли пару «Беннифер» и радостно наблюдали за развитием истории любви в таблоидах. Аффлек преподнес в подарок возлюбленной шикарное помолвочное кольцо. Несмотря на наличие в украшении розового бриллианта в 6,1 карата, до свадьбы дело не дошло. Как заявила несостоявшаяся супруга, они «потеряли себя из-за давления» и хотели «разобраться в себе».
Аффлек быстро утешился в объятиях коллеги по цеху Дженнифер Гарнер, ставшей впоследствии матерью его троих детей. Джей Ло, в свою очередь, тоже закрутила служебный роман с Марком Энтони, в результате которого у них родилась двойня.
2021 год был ознаменован вторым пришествием «Беннифер», и спустя еще год вновь воссоединившиеся влюбленные наконец поженились в особняке Бена в Джорджии.
Но, судя по выражению лица Аффлека, с которым он выходил в свет в сопровождении жены, не все там было гладко. А на церемонии «Грэмми» Дженни и Бен вообще поругались на глазах у всех, включая операторов многочисленных камер.
В конце июля Дженнифер отпраздновала день рождения на организованной ею костюмированной вечеринке. У Аффлека, видимо, не нашлось подходящего костюма, и он решил не приходить.
Поклонники считают, что ответственность за развод лежит в большей степени на Бене, который откровенно завидовал более популярной жене, из-за чего нередко впадал в уныние и прибегал к помощи спиртного. Но ходят слухи, что и характер Дженни отнюдь нельзя назвать ангельским.
Теперь 54-летней Лопес и 51-летнему Аффлеку придется заново устраивать личную жизнь.
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