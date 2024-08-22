Беннифер снова в прошлом: что привело к разводу Джей Ло и Бена Аффлека?

Знакомство артистов состоялось в 2001 году на съемках кинокартины «Джильи». Сначала звезды подружились, но их отношения быстро трансформировались в страстный роман. Поклонники нарекли пару «Беннифер» и радостно наблюдали за развитием истории любви в таблоидах. Аффлек преподнес в подарок возлюбленной шикарное помолвочное кольцо. Несмотря на наличие в украшении розового бриллианта в 6,1 карата, до свадьбы дело не дошло. Как заявила несостоявшаяся супруга, они «потеряли себя из-за давления» и хотели «разобраться в себе».