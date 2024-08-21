«Я отказалась от гель-лака — и вот результат»: опыт редактора

Posted 21 августа, 14:07
Published 21 августа, 14:07
Modified 10 сентября, 06:02
Updated 10 сентября, 06:02
Сразу скажу, что гель-лак я делала много лет, без перерывов, и уже успела забыть, как ногти без него выглядят в принципе. А потом начала наблюдать за ногтями своих знакомых — и мне стало нравиться, как они выглядят без покрытия. Решила тоже попробовать.
Я не сразу привыкла к своим ногтям без яркого и блестящего покрытия. Более того, сначала пальцы казались мне неухоженными, голыми, я начала обращать внимание на каждую мелочь и любой появляющийся заусенец. Решила начать ухаживать за ногтями и руками и подошла к этому вопросу системно.
Во-первых, я регулярно подпиливаю ногти, слежу, чтобы длина на всех пальцах была одинаковой. Периодически я крашу ногти бесцветным лаком, и мне нравится, как это выглядит. Активно приходится бороться с кутикулой, поскольку она лично у меня отрастает достаточно толстой, плотной. Обрезать, как показал опыт, не вариант, поэтому мне приходится ходить на обычный, гигиенический маникюр, не забывая и о домашнем уходе.
На регулярной основе я пользуюсь специальным воском для ногтей. Это недорогое, но эффективное средство, к тому же его надолго хватает. Плюс средства — натуральные ингредиенты, в том числе масла. Отлично увлажняет и помогает придавать рукам ухоженный вид.
Еще я пользуюсь маслом для кутикулы. Определенных предпочтений в плане марок нет — я покупаю то, что есть в продаже, и меня все устраивает. Стараюсь мыть посуду и делать уборку в перчатках. В принципе это все.
Еще недавно отказ от гель-лака казался мне чем-то нереальным, а сегодня я уже не представляю свои ногти с этим покрытием. Заметила, что ногти стали крепче, здоровее, а руки кажутся более ухоженными, но допускаю, что это — заслуга тех средств, которые я использую.
Так что, если вы подумываете над тем, чтобы отказаться от гель-лака хотя бы на время, — попробуйте. Убедитесь, что в этом нет ничего страшного. Однако отказ от гель-лака не исключает необходимости в уходе за кожей рук.
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