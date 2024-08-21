«Я отказалась от гель-лака — и вот результат»: опыт редактора

Сразу скажу, что гель-лак я делала много лет, без перерывов, и уже успела забыть, как ногти без него выглядят в принципе. А потом начала наблюдать за ногтями своих знакомых — и мне стало нравиться, как они выглядят без покрытия. Решила тоже попробовать.