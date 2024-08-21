Срочно слейте воду из бойлера! Это может быть опасно

Posted 21 августа, 12:57
Published 21 августа, 12:57
Modified 10 сентября, 06:01
Updated 10 сентября, 06:01
Проводить очистку бойлера нужно не реже одного раза в год. Но иногда эту процедуру нужно проводить чаще. Например, если прибор используется постоянно, в нем быстрее накапливается осадок и образуется накипь.
Чаще нужно сливать и чистить бойлер, если вы живете в районах с жесткой водой или у водонагревателя слишком маленький резервуар. Тогда это нужно делать примерно раз в полгода.
Обычный срок службы нагревателя — 8–12 лет. Но продлить срок службы возможно, если регулярно проводит слив и промывать бак.
Сливать воду из бойлера рекомендуется при длительном отсутствии водоснабжения, а также если после проведения аварийных работ была сильно загрязнена вода.
Но иногда сам прибор может вам «просигнализировать», что нуждается в помощи:
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