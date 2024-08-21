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Posted 21 августа, 12:57

Published 21 августа, 12:57

Modified 10 сентября, 06:01

Updated 10 сентября, 06:01

Срочно слейте воду из бойлера! Это может быть опасно

Срочно слейте воду из бойлера! Это может быть опасно

21 августа 2024, 12:57
Фото: 1MI
Срочно слейте воду из бойлера! Это может быть опасно
Водонагреватели могут неправильно работать, ломаться и даже взрываться. Причина — неправильные уход и обслуживание бойлера. Расскажем, зачем и когда сливать воду из бойлера и почему это нужно делать обязательно.

Почему нужно сливать воду из бойлера

Проводить очистку бойлера нужно не реже одного раза в год. Но иногда эту процедуру нужно проводить чаще. Например, если прибор используется постоянно, в нем быстрее накапливается осадок и образуется накипь.

Чаще нужно сливать и чистить бойлер, если вы живете в районах с жесткой водой или у водонагревателя слишком маленький резервуар. Тогда это нужно делать примерно раз в полгода.

Обычный срок службы нагревателя — 8–12 лет. Но продлить срок службы возможно, если регулярно проводит слив и промывать бак.

Проводить очистку бойлера нужно не реже одного раза в годПроводить очистку бойлера нужно не реже одного раза в год
Проводить очистку бойлера нужно не реже одного раза в год. Фото: 1MI

Когда нужно срочно сливать воду из бойлера

Сливать воду из бойлера рекомендуется при длительном отсутствии водоснабжения, а также если после проведения аварийных работ была сильно загрязнена вода.

Но иногда сам прибор может вам «просигнализировать», что нуждается в помощи:

  1. Если при использовании бойлера из крана начала идти ржавая вода.
  2. Если бойлер начал издавать необычные звуки. Накопление накипи и осадков может вызвать грохот, стук и хлопки в тот момент, когда вода будет проходить через нагреватель. Еще необычный шум могут указывать на то, что на нагревательный элемент попала известь.
Сливать воду из бойлера рекомендуется при длительном отсутствии водоснабженияСливать воду из бойлера рекомендуется при длительном отсутствии водоснабжения
Сливать воду из бойлера рекомендуется при длительном отсутствии водоснабжения. Фото: 1MI
  1. Если непостоянная температура. Если бойлер подает горячую воду неравномерно, вода вне зависимости от нагрева остается прохладной, значит, на нагревательном элементе появился налет.
  2. Если увеличивается время нагрева воды.
  3. Если происходит утечка воды. Это уже совсем серьезный признак, который может указывать на внутренние повреждения. В этом случае без мастера не обойтись.
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