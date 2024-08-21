Срочно слейте воду из бойлера! Это может быть опасно

Почему нужно сливать воду из бойлера Когда нужно срочно сливать воду из бойлера

Водонагреватели могут неправильно работать, ломаться и даже взрываться. Причина — неправильные уход и обслуживание бойлера. Расскажем, зачем и когда сливать воду из бойлера и почему это нужно делать обязательно.