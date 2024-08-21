С 1 сентября в российских школах запретят телефоны

Лантратова рассказывает, что родители жалуются на полное погружение детей в телефоны, из-за чего портятся зрение и падает успеваемость. Школьники обесценивают знания, считая что любую информацию можно загуглить. А вместо того, чтобы на переменах общаться со своими одноклассниками, дети предпочитаю сидеть в гаджетах и играть в игры. К тому же, учителя массово жалуются на то, что их ученики издеваются над ними и снимают их на телефон.