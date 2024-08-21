С 1 сентября в российских школах запретят телефоны

Posted 21 августа, 06:43
Published 21 августа, 06:43
Modified 10 сентября, 06:07
Updated 10 сентября, 06:07
В этого года общеобразовательные школы будут следить за тем, чтобы школьники не пользовались своими телефонами. При этом запрет вводится не только на досуг, но и даже в образовательных целях, рассказывает депутат Яна Лантратова.
«Личные телефоны школьникам будет разрешаться использовать только в экстренных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или педагогов», - объясняет нововведение депутат.
Лантратова рассказывает, что родители жалуются на полное погружение детей в телефоны, из-за чего портятся зрение и падает успеваемость. Школьники обесценивают знания, считая что любую информацию можно загуглить. А вместо того, чтобы на переменах общаться со своими одноклассниками, дети предпочитаю сидеть в гаджетах и играть в игры. К тому же, учителя массово жалуются на то, что их ученики издеваются над ними и снимают их на телефон.
Напомним, ранее проведенное исследование школьников в 80-ти странах подтвердило всемирное снижение умственных способностей, которые упали «благодаря» смартфону. Даже самые умные дети стали показывать гораздо худшие результаты, по сравнению с тремя годами ранее.
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