Почему люди боятся летать на самолетах, и как справиться с этим?

Что такое аэрофобия

Как понять, что это фобия, а не просто волнение

Откуда берётся аэрофобия и почему люди боятся летать

Кто подвержен аэрофобии

Как проявляется страх полета в самолете

Как побороть страх полёта и перестать бояться летать: полезные советы

Подготовка к полету

Аффирмации

Развлечения

Дыхание

Переключайтесь

Что следует исключить

Просмотр расследования авиакатастроф

Алкоголь