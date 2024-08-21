Почему люди боятся летать на самолетах, и как справиться с этим?

Posted 21 августа, 13:18
Published 21 августа, 13:18
Modified 10 сентября, 03:39
Updated 10 сентября, 03:39
Аэрофобией называют страх перед перелетом на самолете. Такое состояние может возникать даже просто при мысли о предстоящем авиаперелете. Психологи относят аэрофобию к разновидности тревожного расстройства личности.
Клинический психолог Виталий Сидняев:
«В отличие от обычного страха перед полётом аэрофобия — диагноз, который ставит врач-психиатр или врач-психотерапевт. Он относится к виду специфических фобий — расстройств со стойким, необоснованным, интенсивным страхом перед определенными ситуациями, обстоятельствами или объектами».
Летать боятся многие люди. Но это не значит, что каждому из них можно поставить диагноз «аэрофобия». Если человек боится летать и при этом испытывает тревогу или волнение, то это необязательно патология.
Пилоты утверждают, что люди редко боятся самого полета — их пугают какие-то определенные явления: например, турбулентность с воздушными ямами, взлет и посадка. Если при этом человек испытывает небольшое волнение, то это ненастоящие аэрофобы. Предполетная тревожность присуща многим пассажирам и не рассматривается как фобия.
Другое дело, если человек не просто боится летать, а испытывает панический страх. Повышенная раздражительность и беспокойство, рассеянность и паника, неадекватное поведение — это симптомы аэрофобии. К ним могут присоединяться и физиологические проявления: тахикардия, тошнота и рвота, учащение пульса, повышенная потливость, спазмы в животе.
Бортпроводник Алексей Коханистый:
«Человек, который боится летать, может проявлять себя по-разному: кто-то теребит волосы, потирает ладони и потеет, кто-то всего боится, бурно реагирует на происходящее в самолете. У таких людей вызывают тревогу и массу вопросов звуки механизации крыла, работы двигателя, уборки шасси в первую очередь потому, что они не знают, все ли с ними в порядке».
Психологи считают, что люди боятся летать на самолетах из-за отсутствия контроля над ситуацией. Человек оказывается в замкнутом пространстве, а ответственность за его жизнь полностью возлагается на пилотов. Это вызывает дискомфорт у большинства людей.
Но пассажиры могут бояться летать из-за других фобий, косвенно связанных с перелетами: ксенофобии (боязни незнакомцев), клаустрофобии (боязнь закрытых пространств), акрофобии (боязни высоты), энохлофобии (боязни толпы).
Есть и другие причины, почему человек может бояться летать, кроющиеся в подсознании. Например, это могут быть переживания из детства, когда ребенок видел страх родителей перед полетами. Или врожденный гиперконтроль и перфекционизм — во время полета человеку начинает казаться, что он не управляет ситуацией, и его тревожность возрастает.
Психологи считают, что на развитие аэрофобии влияют и СМИ. Если послушать новости, то покажется, что самолеты то и дело падают. На самом деле, по статистике, самолет считается самым безопасным видом транспорта. А шанс попасть в авиакатастрофу — 1 к 23 миллионам.
Завотделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Еникополов:
«Аэрофобы боятся не только катастроф, но и высоты и замкнутого пространства, а самое главное — потери контроля над ситуацией. именно это делает аэрофобию парадоксальной: самолеты падают очень редко (и считаются самым безопасным видом транспорта), то есть риск погибнуть минимален, но страх от этого не уменьшается».
По наблюдениям социологов, больше всего боятся летать пассажиры от 17 до 35 лет. Молодые люди чаще всего подвержены такому страху, поскольку находятся в постоянном психическом напряжении.
Этот период жизни сопровождается большими переменами — получением образования, вступлением в брак, поступлением на работу, появлением детей. Из-за этого люди больше подвержены психоэмоциональному воздействию.
При полете возникают дополнительные волнения, что может вызывать паническую атаку, которая со временем перерастает в аэрофобию.
Симптомы аэрофобии могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей человека, пережитых ситуаций и жизненного опыта.
О аэрофобии свидетельствует один или несколько из следующих признаков.
Клинический психолог Виталий Сидняев:
«Аэрофобия может проявляться как когнитивными страхами (человеку кажется, что он потеряет контроль, умрёт во время авиаперелёта), так и физическими симптомами: потоотделением, учащённым сердцебиением, нехваткой воздуха, головокружением. Большинство аэрофобов объединяет одно — это напряжение в теле, которое они испытывают на протяжении всего полёта, и невозможность расслабиться».
У психологов и бортпроводников есть специальные техники, которые помогут не бояться полетов и снизить чувство тревожности. Но в случае с аэрофобией специалисты советуют обратиться к психологу или психотерапевту — патология требует длительного лечения у специалиста.
Чтобы избавиться от неприятных переживаний, выбирайте места в передней части самолета, где турбулентность чувствуется меньше. Не бойтесь при посадке на самолет рассказать о том, что боитесь летать, бортпроводникам — они обучены, как работать с людьми с аэрофобией, и обязательно помогут вам советом и окружат заботой.
Авиаблогер Артем Каширин советует:
«Приезжайте в аэропорт заранее и наблюдайте за тем, как самолет готовят к вылету. Так вы сами сможете убедиться, что всё в порядке, сможете довериться профессионалам и перестать бояться летать. Мне часто в полете удавалось помочь человеку, разговаривая с ним и даже обращая внимание на вид из иллюминатора, что, казалось бы, должно усугубить страх».
Не ругайте себя за волнение и не стыдитесь его. Если вы почувствовали тревожные симптомы, скажите себе: «Всё в порядке, я знаю, что сейчас начну нервничать, но я справлюсь с этим». Чтобы избавиться от страха и перестать бояться летать, проговаривайте про себя несколько раз мантры самовнушения:
Избавьтесь от тревожных мыслей, не сосредотачивайтесь на своих неприятных ощущениях, не прислушивайтесь к голосу пилота и работе двигателей и не пытайтесь их оценить. Займитесь чем-нибудь приятным — например, послушайте музыку или посмотрите фильм. Психологи советуют читать книги — чтение позволяет снизить уровень стресса уже через 10 минут.
Чтобы перестать бояться летать на самолетах, советуем применять дыхательные упражнения. Если чувствуете тревогу и приближающуюся панику, сделайте несколько спокойных вдохов, затем полностью выдохните воздух, а затем глубоко вдохните и чуть задержите дыхание, сосчитав до трёх. Медленно выдохните.
Закройте глаза и оцените, в каких частях тела вы ощущаете сильное напряжение — расслабьте их. Находитесь в таком состоянии 15–20 секунд.
Если вы чувствуете надвигающийся приступ паники, попробуйте переключить внимание: посчитайте кресла, опишите про себя форму облаков, поговорите с попутчиком. Попытайтесь избавиться от тревожности, представив что-нибудь приятное — например, как после перелета вы окажетесь на теплом берегу моря. Это поможет вам перестать бояться летать.
Не надевайте в полет тяжелую и неудобную одежду и обувь, старайтесь не использовать много косметики и духов, не пейте много газированной воды, есть незнакомую и тяжелую пищу.
Те, кто боится летать, часто перед авиаперелетом просматривают информацию об авиакрушениях. Этого делать не стоит. Чтобы избавиться от страха летать, соберите как можно больше информации об авиаперелетах: совершите виртуальный полет, изучите принципы работы самолета и этапы перелета, что такое турбулентность, какие звуки может издавать самолет.
Люди, которые боятся летать, часто пытаются заглушить страх алкоголем. Алкоголь только временно притупляет чувство опасности, но не избавит от аэрофобии, а иногда может и спровоцировать развитие других тревожностей. Случаи дебоширства на борту чаще всего связаны с алкоголем, когда человек из страха перед самолетами позволил себе лишнего.
Бортпроводник Алексей Коханистый:
«Даже если вы боитесь летать, не стоит пить алкоголь перед полетом, ведь это дополнительная нагрузка на сосуды при взлете и посадке, что может быть опасным для здоровья».
Психологи не рекомендуют пытаться избавиться от аэрофобии с помощью снотворного. Седативные препараты снижают концентрацию внимания, а во время полета нужно следить за информацией на табло: вовремя пристегнуть ремни, подготовиться к взлету или посадке. Но если вы боитесь летать, а успокоительные вам прописал врач, то не следует игнорировать прием медикаментов.
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