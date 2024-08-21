Молодоженам рассказали, в каких двух случаях ЗАГС выезжает на регистрацию брака

Posted 21 августа, 04:53
Published 21 августа, 04:53
Modified 10 сентября, 06:06
Updated 10 сентября, 06:06
Природа, красиво украшенная арка, рассаженные по местам гости и жених с невестой, союз которых скрепляет регистратор браков. Это ли не идеальная картинка для многих молодоженов? Однако зачастую выездная регистрация не имеет никакого отношения к официальной церемонии бракосочетания и вот почему.
Согласно ст. 27 ФЗ «Об актах гражданского состояния» государственные служащие органов ЗАГСа не осуществляют выездные регистрации. Оформление брака осуществляется только в стенах госучреждения, а для совершения официальных действий нужна Книга записи актов гражданского состояния, которую нельзя никуда выносить.
Однако, есть две причины, по которым регистратор все-таки может выехать на свадьбу — жених или невеста должны не иметь возможности появиться в ЗАГСе по независящим от них причинам.
Правда, назвать это торжественной регистрацией нельзя, поскольку заключение брака возможно по двум поводам — один из брачующихся серьезно болен или находится в местах лишения свободы. В данном случае выезд возможен на дом, в больницу или в исправительную колонию.
Во всех остальных случаях выездная регистрация всего лишь красивое представление, которое можно проводить вне зависимости от того, женаты люди или холостые, так как «регистратором» выступает нанятый актер или ведущий свадьбы.
Также вопреки традиционному сроку ожидания, который обычно составляет 4-5 недель от момента подачи заявления на регистрацию брака, есть упрощенные способы быстрой регистрации союза.
При наличии «особых» обстоятельств, например угроза жизни, беременность или рождение ребенка, брак может быть оформлен в день обращения. Для этого необходимо предоставить соответствующих документ: справку о беременности, бумагу из роддома или свидетельство о рождении ребенка, выписку о тяжелом состоянии здоровья и т. д.
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