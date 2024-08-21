Молодоженам рассказали, в каких двух случаях ЗАГС выезжает на регистрацию брака

При наличии «особых» обстоятельств, например угроза жизни, беременность или рождение ребенка, брак может быть оформлен в день обращения. Для этого необходимо предоставить соответствующих документ: справку о беременности, бумагу из роддома или свидетельство о рождении ребенка, выписку о тяжелом состоянии здоровья и т. д.