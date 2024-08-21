Легендарная супермодель Даутцен Крез возвращается на подиум

Posted 21 августа, 13:49
Published 21 августа, 13:49
Modified 10 сентября, 06:02
Updated 10 сентября, 06:02
39-летняя звезда моды, появившаяся в шапке-ушанке на страницах журнала, также приняла участие в видеосъемке, где прогуливалась на фоне живописных пейзажей. Этот неожиданный камбэк был представлен на сайте Vogue в Нидерландах.
«Фотографы, стилисты, визажисты — все могли выразить свое творчество, кроме меня. Я устала от этого. Как модель, я всегда была безмолвна, и именно поэтому я решила на время уйти из этой гонки, чтобы перезагрузиться», — поделилась Крез с изданием.
До своего ухода четыре года назад Даутцен Крез обладала одними из самых престижных контрактов в мире моды. Ее красота и профессионализм ценились модными домами по всему миру, пишет peopletalk.ru. Однако с началом пандемии она приняла решение приостановить карьеру, что стало неожиданностью для многих. С тех пор Крез уделяла больше времени семье и самопознанию. Единственное исключение из ее добровольного затворничества произошло в 2022 году, когда она появилась на показе Alaïa.
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