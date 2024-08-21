Легендарная супермодель Даутцен Крез возвращается на подиум

До своего ухода четыре года назад Даутцен Крез обладала одними из самых престижных контрактов в мире моды. Ее красота и профессионализм ценились модными домами по всему миру, пишет peopletalk.ru. Однако с началом пандемии она приняла решение приостановить карьеру, что стало неожиданностью для многих. С тех пор Крез уделяла больше времени семье и самопознанию. Единственное исключение из ее добровольного затворничества произошло в 2022 году, когда она появилась на показе Alaïa.