Как победить стресс при помощи дыхательной гимнастики: пошаговая инструкция

Стресс связан с дыханием теснее, чем вы можете себе представить. Дело в том, что само дыхание оказывает влияние на работу сразу нескольких отделов нашей нервной системы — парасимпатического и симпатического. Симпатический отдел отвечает за защитную реакцию, которую выдает организм во время стресса, а парасимпатический — за отдых, необходимый для восстановления и аккумулирования сил. Так что в непростой ситуации, в условиях стресса, нужно постараться переключить мозг на парасимпатическую систему.