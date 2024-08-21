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Posted 21 августа, 10:50

Published 21 августа, 10:50

Modified 10 сентября, 03:54

Updated 10 сентября, 03:54

Борьба с тревожностью и стрессом: дыхательная гимнастика

Как победить стресс при помощи дыхательной гимнастики: пошаговая инструкция

21 августа 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney
Борьба с тревожностью и стрессом: дыхательная гимнастика
До отпуска еще долго, а дел на работе столько, что тревожность начинает зашкаливать и все буквально валится из рук? Настало время сделать паузу и протестировать дыхательную гимнастику — эффективный способ борьбы со стрессом!

Стресс и дыхание — есть ли связь

Стресс связан с дыханием теснее, чем вы можете себе представить. Дело в том, что само дыхание оказывает влияние на работу сразу нескольких отделов нашей нервной системы — парасимпатического и симпатического. Симпатический отдел отвечает за защитную реакцию, которую выдает организм во время стресса, а парасимпатический — за отдых, необходимый для восстановления и аккумулирования сил. Так что в непростой ситуации, в условиях стресса, нужно постараться переключить мозг на парасимпатическую систему.

Методы борьбы со стрессом

Эффективный способ переключения — это дыхание по диафрагмальному типу. Освоить его проще, чем может показаться на первый взгляд.

Для начала на дыхательную гимнастику нужно настроиться. Необходимо сесть, принять удобную позу и закрыть глаза, а затем сделать несколько вдохов и выдохов в обычном темпе. В процессе вы почувствуете, что начинаете успокаиваться и настраиваться на дальнейшую работу, и на этом этапе можно переходить непосредственно к гимнастике.

Пошаговая инструкция:

  1. Рука помещается на живот — это необходимо для контроля всех происходящих процессов.
  2. Через нос делается вдох, в процессе необходимо в медленном темпе считать до четырех. Живот при этом максимально раздувается.
  3. Дыхание задерживается — точно так же, на четыре счета.
  4. Далее можно выдыхать, но уже на восемь счетов, и издавая ртом шипящий звук.
Эффективный способ переключения — это дыхание по диафрагмальному типуЭффективный способ переключения — это дыхание по диафрагмальному типу
Эффективный способ переключения — это дыхание по диафрагмальному типу. Фото: Изображение Midjourney

Это простое упражнение нужно повторять на протяжении минуты — каждый раз, когда вас охватывает тревога, паника или страх.

Если вы будете придерживаться необходимой регулярности, то в скором времени почувствуете, что можете контролировать стресс и держать нервную систему в порядке. Но это еще не вся польза, которую вам принесет гимнастика, — упражнения считаются эффективной профилактикой различных заболеваний дыхательной системы. Подвижность грудной клетки улучшается и повышается, равно как и процессы кровообращения в мозге.

Вы можете попробовать комбинировать дыхательную гимнастику с различными физическими упражнениями. Это поможет вам в борьбе с лишним весом, если вы ее ведете.

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#Дмитрий Митраков#Здоровье#Все материалы авторов#Стресс#Дыхание
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