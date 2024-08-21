Как победить стресс при помощи дыхательной гимнастики: пошаговая инструкция

Posted 21 августа, 10:50
Published 21 августа, 10:50
Modified 10 сентября, 03:54
Updated 10 сентября, 03:54
Стресс связан с дыханием теснее, чем вы можете себе представить. Дело в том, что само дыхание оказывает влияние на работу сразу нескольких отделов нашей нервной системы — парасимпатического и симпатического. Симпатический отдел отвечает за защитную реакцию, которую выдает организм во время стресса, а парасимпатический — за отдых, необходимый для восстановления и аккумулирования сил. Так что в непростой ситуации, в условиях стресса, нужно постараться переключить мозг на парасимпатическую систему.
Эффективный способ переключения — это дыхание по диафрагмальному типу. Освоить его проще, чем может показаться на первый взгляд.
Для начала на дыхательную гимнастику нужно настроиться. Необходимо сесть, принять удобную позу и закрыть глаза, а затем сделать несколько вдохов и выдохов в обычном темпе. В процессе вы почувствуете, что начинаете успокаиваться и настраиваться на дальнейшую работу, и на этом этапе можно переходить непосредственно к гимнастике.
Пошаговая инструкция:
Это простое упражнение нужно повторять на протяжении минуты — каждый раз, когда вас охватывает тревога, паника или страх.
Если вы будете придерживаться необходимой регулярности, то в скором времени почувствуете, что можете контролировать стресс и держать нервную систему в порядке. Но это еще не вся польза, которую вам принесет гимнастика, — упражнения считаются эффективной профилактикой различных заболеваний дыхательной системы. Подвижность грудной клетки улучшается и повышается, равно как и процессы кровообращения в мозге.
Вы можете попробовать комбинировать дыхательную гимнастику с различными физическими упражнениями. Это поможет вам в борьбе с лишним весом, если вы ее ведете.
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