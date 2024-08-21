Как избавиться от бактерий с зубной щетки? Три трюка, которые действительно работают

Posted 21 августа, 07:45
Published 21 августа, 07:45
Modified 10 сентября, 06:07
Updated 10 сентября, 06:07
Зубная щетка — важный инструмент для ухода за гигиеной полости рта. Однако при контакте с языком, слюной и небом его щетина наполняется микробами и бактериями, которые множатся каждый раз, когда мы чистим зубы.
Поэтому, помимо заботы о гигиене рта важно не забывать дезинфицировать инструмент, который мы используем. Чистая и стерилизованная зубная щетка — ключ к здоровью.
Но как избавиться от бактерий из зубной щетки? К сожалению, но промывка под проточной водой недостаточно, чтобы гарантировать удаление всех патогенов, присутствующих на щетине. Мы предлагаем три метода стерилизации зубной щетки.
Автор zdoroff считает, что высокие температуры гарантируют «гибель» большинства бактерий, присутствующих на поверхностях, поэтому кипячение до сих пор остается одним из наиболее эффективных методов стерилизации предметов. Чтобы удалить бактерии из нашей зубной щетки, вскипятите в чайнике воду и налейте ее в чашку.
Теперь кладем головку зубной щетки в кипяток и оставляем настаиваться в течение пяти минут. Зубная щетка будет стерилизована, и мы сможем использовать ее снова.
Те, кто носит зубные протезы или ортодонтический аппарат, знают о существовании шипучих таблеток, предназначенные для очистки и удаления бактерий из этих устройств, которые проводят много часов во рту.
Можно использовать эти таблетки, которые легко найти в аптеке, для стерилизации зубной щетки. Для этого возьмите миску, в которой можно разместить зубную щетку горизонтально, и наливаем три пальца горячей воды, затем добавляем две таблетки для чистки зубных протезов. Вставляем зубную щетку и оставляем ее в этом чистящем растворе на пару часов. Теперь зубная щетка чистая и готова к использованию.
Наконец, мы можем использовать жидкость для полоскания рта, чтобы удалить бактерии из зубной щетки. Автор simplysmilemoscow рассказывает-ка правильно это делать. Мы берем стакан или чашку и наполняем ее половиной жидкости для полоскания рта, которую обычно используем для гигиены полости рта.
Затем окунаем в него головку зубной щетки, немного перемешиваем и оставляем на ночь. По истечении этого времени ополаскиваем зубную щетку и кладем ее туда, где мы обычно ее держим, готовую к использованию.
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