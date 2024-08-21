Как избавиться от бактерий с зубной щетки? Три трюка, которые действительно работают

Можно использовать эти таблетки, которые легко найти в аптеке, для стерилизации зубной щетки. Для этого возьмите миску, в которой можно разместить зубную щетку горизонтально, и наливаем три пальца горячей воды, затем добавляем две таблетки для чистки зубных протезов. Вставляем зубную щетку и оставляем ее в этом чистящем растворе на пару часов. Теперь зубная щетка чистая и готова к использованию.