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Posted 20 августа, 19:49

Published 20 августа, 19:49

Modified 10 сентября, 06:04

Updated 10 сентября, 06:04

С 1 сентября 2024 года ужесточаются условия капремонта МКД

С 1 сентября 2024 года ужесточат условия капремонта МКД

20 августа 2024, 19:49
Фото: 1MI
С 1 сентября 2024 года ужесточаются условия капремонта МКД
Капитальный ремонт дома теперь должен стать качественнее после поправок в закон. Кто теперь имеет право чинить крышу и кого заставят следить за строителями — подробнее в материале NEWIA.

Федеральный закон от 08.08.2024 N 238-ФЗ внес ряд поправок, которые потребуют более ответственного и пристального внимания к капитальному ремонту МКД, рассказывают в КонсультантПлюс.

Так, теперь ремонтом может заниматься только компания со статусом ООО или ИП по договору подряда, а не как было ранее — договору оказания услуг или выполнения работ. Такие компании должны обязательно состоять в членстве строительных СРО, за исключением госучреждений.

Также с 1 сентября 2024 года введется обязательный строительный контроль, который будет проверять проводимый капремонт. Ответственным лицом станет исполнительный орган или иное учреждение региона, в зависимости от принятого администрацией решения.

В случае, если собственники МКД имеют спецсчет с формированными на нем деньгами, они вправе отказаться от проведения стройконтроля уполномоченными организациями. В данном случае будут применены нормы ст. 63 ГрК РФ.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Ремонт#Закон#Капремонт#Право
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