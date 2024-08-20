С 1 сентября 2024 года ужесточат условия капремонта МКД

Posted 20 августа, 19:49
Published 20 августа, 19:49
Modified 10 сентября, 06:04
Updated 10 сентября, 06:04
Федеральный закон от 08.08.2024 N 238-ФЗ внес ряд поправок, которые потребуют более ответственного и пристального внимания к капитальному ремонту МКД, рассказывают в КонсультантПлюс.
Так, теперь ремонтом может заниматься только компания со статусом ООО или ИП по договору подряда, а не как было ранее — договору оказания услуг или выполнения работ. Такие компании должны обязательно состоять в членстве строительных СРО, за исключением госучреждений.
Также с 1 сентября 2024 года введется обязательный строительный контроль, который будет проверять проводимый капремонт. Ответственным лицом станет исполнительный орган или иное учреждение региона, в зависимости от принятого администрацией решения.
В случае, если собственники МКД имеют спецсчет с формированными на нем деньгами, они вправе отказаться от проведения стройконтроля уполномоченными организациями. В данном случае будут применены нормы ст. 63 ГрК РФ.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14