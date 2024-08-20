С 1 сентября 2024 года ужесточат условия капремонта МКД

Так, теперь ремонтом может заниматься только компания со статусом ООО или ИП по договору подряда, а не как было ранее — договору оказания услуг или выполнения работ. Такие компании должны обязательно состоять в членстве строительных СРО, за исключением госучреждений.



Также с 1 сентября 2024 года введется обязательный строительный контроль, который будет проверять проводимый капремонт. Ответственным лицом станет исполнительный орган или иное учреждение региона, в зависимости от принятого администрацией решения.



В случае, если собственники МКД имеют спецсчет с формированными на нем деньгами, они вправе отказаться от проведения стройконтроля уполномоченными организациями. В данном случае будут применены нормы ст. 63 ГрК РФ.