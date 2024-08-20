От его красоты захватывает дух: 30 редких фото Алена Делона

Несмотря на череду романов, главных женщин в жизни Делона было не так много. Его первый громкий роман случился на съемочной площадке фильма «Кристина» в 1958 году. Синеглазый красавец сумел обаять строгую немецкую актрису Роми Шнайдер, которая вскоре согласилась стать его женой. За красивым романом наблюдал весь мир. Но, увы, хэппи-энда не случилось. Делон сам расторг помолвку после 6 лет отношений.