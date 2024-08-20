От его красоты захватывает дух: 30 редких фото Алена Делона

Posted 20 августа, 08:39
Published 20 августа, 08:39
Modified 10 сентября, 05:58
Updated 10 сентября, 05:58
Как это обычно бывает, красота Делона не принесла ему счастья в личной жизни. Он всего один раз был в официальном браке, заводил бесчисленное количество романов, стал отцом троих детей, но встретил старость в одиночестве, без любимой женщины, считая своими искренними друзьями только собак и кошек.
Несмотря на череду романов, главных женщин в жизни Делона было не так много. Его первый громкий роман случился на съемочной площадке фильма «Кристина» в 1958 году. Синеглазый красавец сумел обаять строгую немецкую актрису Роми Шнайдер, которая вскоре согласилась стать его женой. За красивым романом наблюдал весь мир. Но, увы, хэппи-энда не случилось. Делон сам расторг помолвку после 6 лет отношений.
Немногим меньше Ален Делон прожил с матерью своего старшего сына Энтони — актрисой Натали Бартелеми. Супруги расстались через 4 года после свадьбы, не выдержав бытовых неурядиц. А вот с моделью Мирей Дарк актер прожил в гражданском браке более 13 лет. Он очень детей от этого союза. Но Мирей не могла исполнить его волю из-за слабого сердца. Бывшие любовники расстались хорошими друзьями.
Что не смогла сделать Дарк, совершила очередная пассия Делона — голландская манекенщица Розали ван Бремен. Она была младше звезды на 30 лет и сумела подарить ему двоих детей — дочь Анушку и сына Алена-Фабьена. Именно Анушка и жила с отцом в последние годы в его поместье в коммуне Души. Девушка получит половину наследства знаменитого отца, вторая половина будет разделена между его сыновьями.
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