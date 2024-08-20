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Posted 20 августа, 11:13

Published 20 августа, 11:13

Modified 10 сентября, 06:00

Updated 10 сентября, 06:00

Никогда не храните эти 4 вещи в шкафу под кухонной раковиной

Никогда не храните эти 4 вещи в шкафу под кухонной раковиной

20 августа 2024, 11:13
Фото: 1MI
Никогда не храните эти 4 вещи в шкафу под кухонной раковиной
Шкаф под раковиной может представлять опасность для хранения определенных предметов и продуктов. Рассказываем, что категорически нельзя складывать под мойку на кухне.

Иметь чистый и опрятный дом — мечта многих. Однако, пытаясь убрать предметы из нашего поля зрения, мы совершаем некоторую ошибку. Например, неправильно храним вещи под раковиной.

Дело в том, что шкаф под раковину контактирует с водопроводом, собирает влагу и может дать небольшую течь. Поэтому хранение в этом месте продуктов или предметов, которые никогда не должны соприкасаться с водой и влагой, является очень серьезной ошибкой.

Картон

Именно потому, что среда шкафа под раковиной влажная, хранение картонных коробок это ошибка, которую нельзя совершать. Ящики в конечном итоге станут влажными, а их содержимое пострадает от последствий.

Если есть острая необходимость держать там вещи, выбирайте контейнеры из пластика, водонепроницаемой ткани или металла.

Кухонные полотенца

Еще одна вещь, которую мы никогда не должны хранить под раковиной — это чистые кухонные полотенца. Влага в этой закрытой среде вызывает размножение бактерий и грибков на тканях, с помощью которых мы затем будем сушить руки или посуду.

Еще хуже хранить под раковиной уже использованные кухонные полотенца. Уже влажные и грязные, в такой влажной среде они становятся идеальной средой для патогенных микроорганизмов и могут представлять серьезный риск для нашего здоровья.

Как хранить кухонные полотенца? Выбираем сухой ящик, шкаф или вешаем на крючок.

Что нельзя хранить под мойкой на кухнеЧто нельзя хранить под мойкой на кухне
Что нельзя хранить под мойкой на кухне. Фото: 1MI

Картофель и лук

Лук и картофель следует хранить в прохладном и особенно сухом месте, поэтому шкаф под раковиной является наименее подходящим для них местом. Эти продукты лучше всего держать в мешке из джута или сетчатке, которая пропускает воздух, в подвале или в подсобном помещении. Также для этих целей можно использовать деревянные ящики, покрывая овощи листами газеты.

Мелкая бытовая техника

Блендер, миксер, мясорубка — все это электрические приборы, которые следует хранить как можно дальше от влаги и воды, чтобы предотвратить риск опасного короткого замыкания. Храните их в сухом прохладном шкафу, а лучше в оригинальной упаковке.

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#Эмилия Шпилева#Кухня#Хранение#Домоводство#Дом и сад
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