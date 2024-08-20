Никогда не храните эти 4 вещи в шкафу под кухонной раковиной

Лук и картофель следует хранить в прохладном и особенно сухом месте, поэтому шкаф под раковиной является наименее подходящим для них местом. Эти продукты лучше всего держать в мешке из джута или сетчатке, которая пропускает воздух, в подвале или в подсобном помещении. Также для этих целей можно использовать деревянные ящики, покрывая овощи листами газеты.