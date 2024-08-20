Никогда не храните эти 4 вещи в шкафу под кухонной раковиной

Posted 20 августа, 11:13
Published 20 августа, 11:13
Modified 10 сентября, 06:00
Updated 10 сентября, 06:00
Иметь чистый и опрятный дом — мечта многих. Однако, пытаясь убрать предметы из нашего поля зрения, мы совершаем некоторую ошибку. Например, неправильно храним вещи под раковиной.
Дело в том, что шкаф под раковину контактирует с водопроводом, собирает влагу и может дать небольшую течь. Поэтому хранение в этом месте продуктов или предметов, которые никогда не должны соприкасаться с водой и влагой, является очень серьезной ошибкой.
Именно потому, что среда шкафа под раковиной влажная, хранение картонных коробок это ошибка, которую нельзя совершать. Ящики в конечном итоге станут влажными, а их содержимое пострадает от последствий.
Если есть острая необходимость держать там вещи, выбирайте контейнеры из пластика, водонепроницаемой ткани или металла.
Еще одна вещь, которую мы никогда не должны хранить под раковиной — это чистые кухонные полотенца. Влага в этой закрытой среде вызывает размножение бактерий и грибков на тканях, с помощью которых мы затем будем сушить руки или посуду.
Еще хуже хранить под раковиной уже использованные кухонные полотенца. Уже влажные и грязные, в такой влажной среде они становятся идеальной средой для патогенных микроорганизмов и могут представлять серьезный риск для нашего здоровья.
Как хранить кухонные полотенца? Выбираем сухой ящик, шкаф или вешаем на крючок.
Лук и картофель следует хранить в прохладном и особенно сухом месте, поэтому шкаф под раковиной является наименее подходящим для них местом. Эти продукты лучше всего держать в мешке из джута или сетчатке, которая пропускает воздух, в подвале или в подсобном помещении. Также для этих целей можно использовать деревянные ящики, покрывая овощи листами газеты.
Блендер, миксер, мясорубка — все это электрические приборы, которые следует хранить как можно дальше от влаги и воды, чтобы предотвратить риск опасного короткого замыкания. Храните их в сухом прохладном шкафу, а лучше в оригинальной упаковке.
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