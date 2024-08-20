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Posted 20 августа, 11:06

Published 20 августа, 11:06

Modified 10 сентября, 06:01

Updated 10 сентября, 06:01

«Мелодия» возобновит производство пластинок

20 августа 2024, 11:06
Представители старейшего отечественного производителя отечественных пластинок — фирмы «Мелодия» — сообщили о возобновлении производства.

Генеральный директор компании Андрей Кричевский уточнил, что производственную площадку откроют в Новосибирске. Акционерное общество «Новосибирский завод грампластинок — „Фирма Мелодия“» уже зарегистрировано. Информация о нем внесена в Единый государственный реестр юридических лиц в августе этого года.

Инвестпроект оценивается примерно в сто пятьдесят миллионов рублей. Средства будут вложены в покупку производственного помещения, оборудования и сырья. Как отметил Андрей Кричевский, на заводе будут установлены производственные линии Allegro II, изготовленные в Гонконге. Поставки оборудования организованы через КНР и европейские государства.

По плану завод введут в эксплуатацию в первой половине 2025 года. Годовой объем производства пластинок — около ста тысяч штук.

Ранее СМИ сообщали, что в России могут прекратить продажу пластинок, произведенных за рубежом, в связи с новыми санкциями Запада.

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