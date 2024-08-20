«Мелодия» возобновит производство пластинок

Инвестпроект оценивается примерно в сто пятьдесят миллионов рублей. Средства будут вложены в покупку производственного помещения, оборудования и сырья. Как отметил Андрей Кричевский, на заводе будут установлены производственные линии Allegro II, изготовленные в Гонконге. Поставки оборудования организованы через КНР и европейские государства.