Как превратить прихожую в красивое и функциональное пространство: 5 креативных идей

Используйте корзины для поддержания порядка Используйте красочную палитру Наклейте забавные обои Превратите шкаф в мини-прихожую Оборудуйте уютную скамейку Сделайте прихожую удобной для питомцев Получите удовольствие от освещения Постелите яркий коврик Выберите нескучное напольное покрытие

Прихожая — это пространство у входа в дом, которое чаще всего является местом хранения обуви, зонтиков, курток, сумок и многого другого. Но при грамотном проектировании эта зона может стать красивой и функциональной. Собрали лучшие дизайнерские идеи, которые вдохновят вас на перестройку прихожей.