Как превратить прихожую в красивое и функциональное пространство: 5 креативных идей

Posted 20 августа, 08:27
Published 20 августа, 08:27
Modified 10 сентября, 03:27
Updated 10 сентября, 03:27
Корзины — обязательный элемент организации порядка. Особенно они уместны в прихожей — с ними вы обеспечите себе место для хранения всевозможных вещей. Туда можно сложить книги, шарфы, хозяйственные атрибуты и многое другое.
Нейтральные тона — это здорово, но не отказывайтесь от цвета, если вам его не хватает. Красочная палитра может мгновенно наполнить радостью и энергией это утилитарное пространство.
Вы также можете придать своей прихожей больше индивидуальности, наклеив эффектные обои, которые будут привлекать внимание и радовать глаз.
В вашем доме не так много места, чтобы выделить в нем полноразмерную прихожую? Превратите встроенный шкаф в малогабаритную версию прихожей: разместите крючки для вещей, полки, скамеечки.
Отдельно стоящие или встроенные скамейки облегчают процесс снятия и надевания обуви. Это также отличное место, чтобы посидеть и подождать других домочадцев, прежде чем выбежать из дома.
Если позволяет пространство, можно организовать уголок для собаки или кошки. Там можно установить лежанки для питомцев и обустроить места для кормления.
Еще один интересный способ придать вашей прихожей индивидуальности — заменить обычные светильники на что-то соответствующее общему стилю домашнего интерьера.
Коврики в прихожей служат двум основным целям: эстетической и утилитарной. Наряду с предотвращением проникновения грязи в жилище они способны улучшить дизайн вашей прихожей.
Полы в вашей прихожей должны быть очень прочными и легко поддаваться мытью, а их вид должен радовать глаз. Поэтому подумайте о яркой геометрической плитке.
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