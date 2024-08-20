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Posted 20 августа, 08:27

Published 20 августа, 08:27

Modified 10 сентября, 03:27

Updated 10 сентября, 03:27

Топ крутых дизайнерских идей для обновления прихожей

Как превратить прихожую в красивое и функциональное пространство: 5 креативных идей

Обновлено 10 сентября 2024, 03:27
Фото: Изображение Midjourney
Топ крутых дизайнерских идей для обновления прихожей
Прихожая — это пространство у входа в дом, которое чаще всего является местом хранения обуви, зонтиков, курток, сумок и многого другого. Но при грамотном проектировании эта зона может стать красивой и функциональной. Собрали лучшие дизайнерские идеи, которые вдохновят вас на перестройку прихожей.

Используйте корзины для поддержания порядка

Корзины — обязательный элемент организации порядка. Особенно они уместны в прихожей — с ними вы обеспечите себе место для хранения всевозможных вещей. Туда можно сложить книги, шарфы, хозяйственные атрибуты и многое другое.

Используйте красочную палитру

Нейтральные тона — это здорово, но не отказывайтесь от цвета, если вам его не хватает. Красочная палитра может мгновенно наполнить радостью и энергией это утилитарное пространство.

Наклейте забавные обои

Вы также можете придать своей прихожей больше индивидуальности, наклеив эффектные обои, которые будут привлекать внимание и радовать глаз.

Превратите шкаф в мини-прихожую

В вашем доме не так много места, чтобы выделить в нем полноразмерную прихожую? Превратите встроенный шкаф в малогабаритную версию прихожей: разместите крючки для вещей, полки, скамеечки.

Оборудуйте уютную скамейку

Отдельно стоящие или встроенные скамейки облегчают процесс снятия и надевания обуви. Это также отличное место, чтобы посидеть и подождать других домочадцев, прежде чем выбежать из дома.

Сделайте прихожую удобной для питомцев

Если позволяет пространство, можно организовать уголок для собаки или кошки. Там можно установить лежанки для питомцев и обустроить места для кормления.

Получите удовольствие от освещения

Еще один интересный способ придать вашей прихожей индивидуальности — заменить обычные светильники на что-то соответствующее общему стилю домашнего интерьера.

Постелите яркий коврик

Коврики в прихожей служат двум основным целям: эстетической и утилитарной. Наряду с предотвращением проникновения грязи в жилище они способны улучшить дизайн вашей прихожей.

Выберите нескучное напольное покрытие

Полы в вашей прихожей должны быть очень прочными и легко поддаваться мытью, а их вид должен радовать глаз. Поэтому подумайте о яркой геометрической плитке.

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