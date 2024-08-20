Эта сумка — главный хит осени-2024: самые модные цвет и модель

Стилисты и модельеры предлагают полностью одеваться в бордовый цвет этой осенью, чтобы оставаться в тренде. Но если вы не готовы так рисковать и менять гардероб, дополните образ стильной бордовой сумочкой. Тем более что бренды предлагают огромный выбор моделей.