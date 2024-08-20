Эта сумка — главный хит осени-2024: самые модные цвет и модель

Posted 20 августа, 11:42
Published 20 августа, 11:42
Modified 10 сентября, 05:55
Updated 10 сентября, 05:55
Принято считать, что самые практичные и никогда не выходящие из моды — черные сумки. Но дизайнеры нашли альтернативу черной классике. Вот уже второй сезон бордовый цвет находится на пьедестале.
Стилисты и модельеры предлагают полностью одеваться в бордовый цвет этой осенью, чтобы оставаться в тренде. Но если вы не готовы так рисковать и менять гардероб, дополните образ стильной бордовой сумочкой. Тем более что бренды предлагают огромный выбор моделей.
Классический стиль никогда не выйдет из моды. Советуем присмотреться к вместительным кожаным сумкам-тоут, прямоугольным и квадратным сумкам, сохраняющим форму, кросс-боди на цепочке, строгим клатчам, шоперам с жестким дном.
Для тех, кто не боится экспериментировать, стилисты предлагают бордовые сумки самых необычных форм. В этом сезоне в тренде — сумка-круассан. Формой она напоминает французскую выпечку, а сделана из мягкой бордовой замши.
Вторая по популярности трендовая модель сезона-2024 — сумка-косметичка. На вид это обычная женская косметичка с молнией и ручкой, но отличается размером. Модные модели как всегда из кожи, в том числе замши, крокодиловой и тисненной кожи.
Модельеры экспериментируют и с декором. В новых осенних коллекциях — 2024 сумки бордового цвета с мехом, золотыми цепями, бархатными вставками, лаконичными подвесками и даже шипами.
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