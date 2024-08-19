ТОП-5 средств от врача, чтобы избавиться от запаха чеснока во рту после еды

Posted 19 августа, 07:03
Published 19 августа, 07:03
Modified 10 сентября, 05:54
Updated 10 сентября, 05:54
Чеснок приносит много пользы нашему организму: его антиоксидантные, противогрибковые и антибактериальные свойства хорошо известны с древних времен. Кроме того, употребление чеснока способствует снижению артериального давления и улучшению здоровья сердца.
К сожалению, потребление этой пищи связано с проблемами неприятного запаха изо рта, которые могут создавать ситуации дискомфорта или смущения. Во всем виновато присутствие определенных веществ, которые во время пищеварительных процессов всасываются в кровоток и транспортируются в легкие.
Вот почему чистка зубов после еды чеснока не помогает избавиться от неприятного запаха изо рта, как и жевание жевательной резинки или мяты: проблема не на уровне рта, а на уровне пищеварительной системы.
Что же тогда делать? Доктор Меган Росси поделилась эффективным способов, позволяющим нейтрализовать неприятный запах изо рта, возникающий в результате употребления чеснока. Чтобы решить эту проблему, просто съешьте яблоко.
Было показано, что растительные химические вещества (включая кверцетин), содержащиеся в яблоке, взаимодействуют с соединениями серы в чесноке, нейтрализуя этот специфический запах, — объясняет доктор Росси.
Но не только яблоко обладает этой такой силой против чеснока. Есть продукты, которые могут также способны нейтрализовать запах, но есть их нужно только сырыми, чтобы они были эффективными:
Если вы планируете употреблять блюда на основе чеснока, не забываем принести к столу красивую корзину яблок, несколько листьев шпината или петрушки, чтобы предотвратить неприятный запах изо рта.
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