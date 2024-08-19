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Posted 19 августа, 07:03

Published 19 августа, 07:03

Modified 10 сентября, 05:54

Updated 10 сентября, 05:54

Совет врача, чтобы избавиться от запаха чеснока во рту после еды

ТОП-5 средств от врача, чтобы избавиться от запаха чеснока во рту после еды

19 августа 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney
Совет врача, чтобы избавиться от запаха чеснока во рту после еды
Если вы один из тех, кто обожает чеснок, но боится его есть из-за запаха — вам стоит прочитать эту статью. Надо съесть один из этих пяти этих овощей, чтобы дыхание снова было свежим.

Чеснок приносит много пользы нашему организму: его антиоксидантные, противогрибковые и антибактериальные свойства хорошо известны с древних времен. Кроме того, употребление чеснока способствует снижению артериального давления и улучшению здоровья сердца.

К сожалению, потребление этой пищи связано с проблемами неприятного запаха изо рта, которые могут создавать ситуации дискомфорта или смущения. Во всем виновато присутствие определенных веществ, которые во время пищеварительных процессов всасываются в кровоток и транспортируются в легкие.

Вот почему чистка зубов после еды чеснока не помогает избавиться от неприятного запаха изо рта, как и жевание жевательной резинки или мяты: проблема не на уровне рта, а на уровне пищеварительной системы.

Как убрать запах чеснок изо ртаКак убрать запах чеснок изо рта
Как убрать запах чеснок изо рта. Фото: Изображение Midjourney

Как избавиться от запаха чеснока во рту

Что же тогда делать? Доктор Меган Росси поделилась эффективным способов, позволяющим нейтрализовать неприятный запах изо рта, возникающий в результате употребления чеснока. Чтобы решить эту проблему, просто съешьте яблоко.

Было показано, что растительные химические вещества (включая кверцетин), содержащиеся в яблоке, взаимодействуют с соединениями серы в чесноке, нейтрализуя этот специфический запах, — объясняет доктор Росси.

Как избавиться от запаха чеснокаКак избавиться от запаха чеснока
Как избавиться от запаха чеснока. Фото: 1MI

Но не только яблоко обладает этой такой силой против чеснока. Есть продукты, которые могут также способны нейтрализовать запах, но есть их нужно только сырыми, чтобы они были эффективными:

  • салат
  • петрушка
  • мята
  • шпинат

Если вы планируете употреблять блюда на основе чеснока, не забываем принести к столу красивую корзину яблок, несколько листьев шпината или петрушки, чтобы предотвратить неприятный запах изо рта.

Как избавиться от запаха чеснока во ртуКак избавиться от запаха чеснока во рту
Как избавиться от запаха чеснока во рту. Фото: 1MI
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