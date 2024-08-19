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Posted 19 августа, 13:04

Published 19 августа, 13:04

Modified 10 сентября, 05:56

Updated 10 сентября, 05:56

ТОП-15 причесок для девочки в школу на каждый день

ТОП-15 причесок для девочки в школу на каждый день

19 августа 2024, 13:04
Фото: Изображение Midjourney
Эти прически может повторить любая мама, так как они простые и не требуют много времени.

Девочки любят выражать свою индивидуальность. Даже если одежда школьницы может быть недорогой, шикарную прическу можно сделать бесплатно при условии, что у вас есть немного времени и творчества.

Эти простые идеи сделают из вашей дочки красавицу не зависимо от того, длинные у нее волосы или короткие, у нас есть интересные идеи, которые можно попробовать.

15 простых причесок на каждый день в школу

Прическа с бантом «Оверсайз»

Прическа с двойной косой

Прическа с двойными булочками

Простая прическа с верхним узлом

Простая прическа с завитком в хвост

Легкая прическа с завязанными косами

Простая прическа с косой в виде рыбьего хвоста

Простая прическа с двойными косами

Булочки с косичками Простая прическа

Легкая прическа с пучком наполовину

Простая прическа с косами крест-накрест

Простая прическа с разделенными косичками

Простая прическа с заплетенными крест-накрест булочками

Простая прическа с пучком и бантиком

Прическа с косой наоборот

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#Эмилия Шпилева#Красота#Волосы#Школа#Прическа#Девочка
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