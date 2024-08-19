Психолог объяснил, откуда появляется чувство вины

Posted 19 августа, 14:31
Published 19 августа, 14:31
Modified 10 сентября, 01:41
Updated 10 сентября, 01:41
Понимание своей вины помогает человеку осознать границы комфорта других и поддерживать баланс в отношениях. Только социопаты, в отличие от других людей, никогда не испытывают чувства вины. Когда обычный человек чувствует себя виноватым, он осознает, что его действия, приведшие к этому, зависят от него и находятся в его контроле. Он самостоятельно несет ответственность за свою жизнь и эмоции, что помогает ему справляться с негативом и решать проблемы.
Токсичное чувство вины, напротив, непохоже на это. В этом случае человек постоянно ощущает угнетение и стыд за действия других или за ситуации, которые он не мог контролировать.
Эксперты часто отмечают, что токсичное чувство вины человеку могут подсовывать окружающие, особенно родители, незаметно для него самого. Это особенно заметно в следующих случаях:
Перекладывание ответственности за собственные неудачи. Например, высказывания типа: «Я потеряла хорошую работу из-за тебя, так как забеременела», или «Я начал пить из-за того, что один воспитывал тебя и твоего брата, и много работал». Подобные высказывания взрослых заставляют ребенка чувствовать себя виноватым.
Чувство вины из-за семейных проблем. Развод родителей может заставить ребенка сделать ошибочные выводы о том, что его не любят или не нужны. Также, тяжелая болезнь близкого родственника, например, бабушки, может вызвать у ребенка чувство вины, думая, что болезнь произошла из-за его плохого поведения и раздражения.
Негативные эмоции и обиды родителей. Если ребенок не желает делиться своим личным дневником или гаджетами с родителями, они могут сказать: «Обидно, что ты нам не доверяешь», что может вызвать у ребенка чувство вины.
Иногда это угнетающее чувство настолько стойко вкрапляется в нашу жизнь, что избавиться от него самостоятельно становится крайне сложно. В таких ситуациях наилучшим решением будет обратиться к психологу. Профессионал сможет помочь понять, как изменить поведение и научить ребенка эффективно справляться с этим чувством. Также психологическая помощь может быть полезна для взрослых, помогая им разобраться в себе и своих чувствах.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14