Психолог объяснил, откуда появляется чувство вины

Понимание своей вины помогает человеку осознать границы комфорта других и поддерживать баланс в отношениях. Только социопаты, в отличие от других людей, никогда не испытывают чувства вины. Когда обычный человек чувствует себя виноватым, он осознает, что его действия, приведшие к этому, зависят от него и находятся в его контроле. Он самостоятельно несет ответственность за свою жизнь и эмоции, что помогает ему справляться с негативом и решать проблемы.