«Очередной альфонс»: поклонники переживают за Ксению Бородину

Поклонники обращают внимание на то, что сам Сердюков об отношениях с Бородиной на своих страницах в соцсетях не распространяется, тогда как телеведущая регулярно публикует фото и видео с ним. Участница телешоу Александра Маслакова прямо заявила, что сочувствует Бородиной, поскольку знает, кто такой Сердюков и что он собой представляет.