«Очередной альфонс»: поклонники переживают за Ксению Бородину

Posted 19 августа, 14:34
Published 19 августа, 14:34
Modified 10 сентября, 05:57
Updated 10 сентября, 05:57
Телеведущая Ксения Бородина закрутила роман с блогером Николаем Сердюковым на съемках телепередачи «Последний герой. Русский сезон». Она утверждает, что наконец нашла мужчину своей мечты, однако поклонники телеведущей считают, что Сердюков — альфонс, который за счет Бородиной хочет решить свои проблемы, в том числе получить популярность.
Поклонники обращают внимание на то, что сам Сердюков об отношениях с Бородиной на своих страницах в соцсетях не распространяется, тогда как телеведущая регулярно публикует фото и видео с ним. Участница телешоу Александра Маслакова прямо заявила, что сочувствует Бородиной, поскольку знает, кто такой Сердюков и что он собой представляет.
Ксения Бородина внимательно читает все комментарии, которые подписчики оставляют на ее страницах в соцсетях, и реагирует на критику Николая Сердюкова достаточно остро. Она открыто заявляет, что ни от кого ее спасать не нужно, что ситуацию она оценивает трезво и не считает себя женщиной, способной стать мишенью для альфонсов.
«Деньги я мужикам не даю, квартиры не переписываю. Мне очень нравится ваша забота обо мне, но я взрослая девочка, поверьте, справлюсь», — заявляет телеведущая.
Также Бородина отреагировала и на комментарии о том, что встречается с бывшим супругом своей подруги. Действительно, Николай Сердюков — бывший муж Алины Акиловой, с которой телеведущая дружит. Однако Бородина заявляет, что не разбивала семью.
Бородина утверждает, что ее совесть чиста, и очевидно, что она не испытывает никаких угрызений совести и смущения по поводу своего нового романа. Соответственно, ожидать того, что ее отношения с Сердюковым скоро завершатся, не стоит.
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