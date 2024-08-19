Мы их едим постоянно: ученые назвали продукты, ускоряющие старение мозга

В числе других вредных продуктов, употребление которых приводит к старению мозга, все, в составе которых есть рафинированные углеводы. В том числе это выпечка, белый хлеб, кукурузные хлопья. Питательной ценности у рафинированных углеводов нет, при этом их употребление негативно влияет на мозг, его работу. Так что предпочтение стоит отдавать продуктам с содержанием так называемых сложных углеводов — овощам, фруктам, изделиям из цельного зерна.