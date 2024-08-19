Мы их едим постоянно: ученые назвали продукты, ускоряющие старение мозга

Posted 19 августа, 12:29
Published 19 августа, 12:29
Modified 9 сентября, 23:19
Updated 9 сентября, 23:19
Доказано, что продукты с высоким содержанием сахара способствуют ухудшению памяти и в значительной степени провоцируют риск появления такого заболевания, как деменция. К таким вредным продуктам относится большая часть того, что представлено в ассортименте современных магазинов, начиная от йогуртов и заканчивая майонезом, кетчупом, соками. Так что перед покупкой продуктов рекомендуется тщательно изучать их состав на предмет наличия сахара.
В числе других вредных продуктов, употребление которых приводит к старению мозга, все, в составе которых есть рафинированные углеводы. В том числе это выпечка, белый хлеб, кукурузные хлопья. Питательной ценности у рафинированных углеводов нет, при этом их употребление негативно влияет на мозг, его работу. Так что предпочтение стоит отдавать продуктам с содержанием так называемых сложных углеводов — овощам, фруктам, изделиям из цельного зерна.
Вредным для мозга продуктом считается мясо, прошедшее переработку. Для организма оно совершенно не полезно, однако на мозг оказывает самое неблагоприятное воздействие, в частности, переработанное мясо способствует развитию деменции. Чтобы сохранить здоровье мозга и защитить его от преждевременного старения, стоит отказаться от сосисок, магазинной ветчины и колбас.
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