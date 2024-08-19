Модная одежда для школьников — тренды сезона-2024/2025

Posted 19 августа, 14:39
Published 19 августа, 14:39
Modified 10 сентября, 05:58
Updated 10 сентября, 05:58
Строгие костюмы-двойки смотрятся стильно, но быстро надоедают. В нынешнем сезоне модно сочетать белую рубашку с черными джинсами или чиносами. Это еще и очень практично — джинсы более прочные и ноские, чем обычные брюки.
Пиджаки под джинсы школьнику выбирай спокойных тонов — серого, беж, темно-синего. Если позволяют школьные стандарты, то можно поэкспериментировать и с рубашками: в моде клетка и полоска.
Теннисный стиль в моде не только у взрослых. Выбирай своему школьнику однотонные поло — они отлично сочетаются с брюками и джинсами.
Девочкам можно предложить тенниски и поло в сочетании с плиссированными юбками и кардиганами. Это очень удобно для школы и смотрится современно и стильно. Если позволяет школьный дресс-код, можно заменить юбку свободными брюками, а вместо кардигана накинуть свитер на плечи — это шик нынешнего сезона.
Если в школе требуют придерживаться классического стиля, обрати внимание на приталенные модели костюмов для мальчиков — в моде slim fit. Добавь акцент с помощью стильных запонок или галстука-бабочки.
Девочкам стоит обратить внимание на винтажные школьные платья а-ля 60-е. Они вполне могут сойти за классику и смотрятся стильно, в то же время подчеркивая фигуру. Тренды нынешнего сезона — платья с расклешенной юбкой и пояском на талии.
Если ваша школьница предпочитает брюки, то советуем приобрести широкие модели. В сочетании с белой рубашкой с буфер-рукавами тоже получится ретрошик.
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