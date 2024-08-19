Модная одежда для школьников — тренды сезона-2024/2025

Девочкам можно предложить тенниски и поло в сочетании с плиссированными юбками и кардиганами. Это очень удобно для школы и смотрится современно и стильно. Если позволяет школьный дресс-код, можно заменить юбку свободными брюками, а вместо кардигана накинуть свитер на плечи — это шик нынешнего сезона.