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Posted 19 августа, 14:39

Published 19 августа, 14:39

Modified 10 сентября, 05:58

Updated 10 сентября, 05:58

Модная одежда для школьников — тренды сезона-2024/2025

Модная одежда для школьников — тренды сезона-2024/2025

19 августа 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney
Модная одежда для школьников — тренды сезона-2024/2025
Забудь о скучных пиджаках и строгих юбках. Школьная форма в 2024/2025 учебном году — это деловой кэжуал, ретрошик, теннисный твист. Как стильно одеть ребенка в школу, соблюдая школьные стандарты?

Smart casual

Строгие костюмы-двойки смотрятся стильно, но быстро надоедают. В нынешнем сезоне модно сочетать белую рубашку с черными джинсами или чиносами. Это еще и очень практично — джинсы более прочные и ноские, чем обычные брюки.

Пиджаки под джинсы школьнику выбирай спокойных тонов — серого, беж, темно-синего. Если позволяют школьные стандарты, то можно поэкспериментировать и с рубашками: в моде клетка и полоска.

Теннисный стиль

Теннисный стиль в моде не только у взрослых. Выбирай своему школьнику однотонные поло — они отлично сочетаются с брюками и джинсами.

Девочкам можно предложить тенниски и поло в сочетании с плиссированными юбками и кардиганами. Это очень удобно для школы и смотрится современно и стильно. Если позволяет школьный дресс-код, можно заменить юбку свободными брюками, а вместо кардигана накинуть свитер на плечи — это шик нынешнего сезона.

Деловой кэжуал

Если в школе требуют придерживаться классического стиля, обрати внимание на приталенные модели костюмов для мальчиков — в моде slim fit. Добавь акцент с помощью стильных запонок или галстука-бабочки.

Ретростиль

Девочкам стоит обратить внимание на винтажные школьные платья а-ля 60-е. Они вполне могут сойти за классику и смотрятся стильно, в то же время подчеркивая фигуру. Тренды нынешнего сезона — платья с расклешенной юбкой и пояском на талии.

Если ваша школьница предпочитает брюки, то советуем приобрести широкие модели. В сочетании с белой рубашкой с буфер-рукавами тоже получится ретрошик.

  • Совет стилиста. Даже самый скучный школьный образ помогут разнообразить аксессуары и модные акценты. Стильные рюкзаки, яркие шарфы, модные имиджевые очки — такие детали создадут вашему школьнику модный и интересный образ.
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#Екатерина Непомнящая#Общество#Дети#Все материалы авторов#Школа
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