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Posted 19 августа, 13:43

Published 19 августа, 13:43

Modified 10 сентября, 05:57

Updated 10 сентября, 05:57

Лунный календарь стрижек на август и сентябрь 2024 год

Лунный календарь стрижек на август и сентябрь 2024 год

19 августа 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney
Лунный календарь стрижек на август и сентябрь 2024 год
Рассказываем, почему стрижка в августе будет способствовать быстрому росту волос, а уходовые процедуры лучше всего делать в сентябре. Подробности — в материале — NEWIA.

Для того, чтобы волосы были густыми, длинными и ухоженными важно не только уделять им внимание, но и прислушиваться к астрологам, которые подскажут, в какие дни лучше всего стричься и окрашивать, в зависимости от фазы Луны.

Фазы Луны

Луна имеет несколько периодов, образующих лунный цикл, продолжительностью 28 дней:

  • Новолуние. Считается, что это лучшее время месяца, чтобы начать что-то новое, воплотить в жизнь свежие проекты. В этот период нужно сосредоточиться на лечение волос.
  • Растущая Луна. Во время этой фазы наблюдается повышенная стимуляция роста волос. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши волосы росли быстрее, их нужно подстригать.
  • Полнолуние. Это время лунного цикла, когда наблюдается всплеск энергии, и считается, что это может помочь волосам впитать в себя лучшее. Выполняйте на этом этапе ухаживающие процедуры.
  • Убывающая Луна. В течение следующих 14 дней после полнолуния вы избавляетесь от отрицательных энергий. По этой причине может быть полезно подстричь волосы и секущиеся кончики. Однако будьте осторожны, потому что считается, что этот этап замедляет рост.
Когда можно стричь волосы в 2024 году — август, сентябрьКогда можно стричь волосы в 2024 году — август, сентябрь
Когда можно стричь волосы в 2024 году — август, сентябрь. Фото: 1MI

Луна в знаке

Некоторые лунные календари также сообщают о знаке, в котором находится Луна. Например, Луна в Деве способствует большему росту волос, а у Льва — к объему. Следует избегать стрижки, когда Луна находится в одном из водных знаков — Скорпион, Рак и Рыбы, а также в Козероге.

С 7 августа: растущая Луна в Деве

Когда Луна растет в знаке Девы, поэтому это лучшее время, чтобы стричь волосы и окрашивать их. Результаты будут выше всех ожиданий, и, что более важно, волосы будут оставаться в идеальном состоянии в течение длительного времени.

С 12 сентября: полумесяц в Козероге

Начало сентября совпадает с фазой Луны, благоприятной для изменения внешнего вида, а также для различных процедур по за волосами и кожей головы. Сходите в салон красоты на уходовые сеансы и массаж головы.

Удачные даты для стрижки в августе и в сентябре 2024 года

Август

  • Дни для стрижки волос: 15, 16, 17, 18, 19
  • Дни для мытья волос: 2, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31
  • Дни для окрашивания и лечения: 20, 21, 22, 30, 31

Сентябрь

  • Дни для стрижки волос: 12, 13, 14, 15, 16
  • Дни для мытья волос: 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30
  • Дни для окрашивания и лечения: 17, 18, 26, 27
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#Эмилия Шпилева#Красота#Гороскоп#Астрология#Волосы#Прически#Стрижки#Луна
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