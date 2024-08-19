Лунный календарь стрижек на август и сентябрь 2024 год

Posted 19 августа, 13:43
Published 19 августа, 13:43
Modified 10 сентября, 05:57
Updated 10 сентября, 05:57
Для того, чтобы волосы были густыми, длинными и ухоженными важно не только уделять им внимание, но и прислушиваться к астрологам, которые подскажут, в какие дни лучше всего стричься и окрашивать, в зависимости от фазы Луны.
Луна имеет несколько периодов, образующих лунный цикл, продолжительностью 28 дней:
Некоторые лунные календари также сообщают о знаке, в котором находится Луна. Например, Луна в Деве способствует большему росту волос, а у Льва — к объему. Следует избегать стрижки, когда Луна находится в одном из водных знаков — Скорпион, Рак и Рыбы, а также в Козероге.
Когда Луна растет в знаке Девы, поэтому это лучшее время, чтобы стричь волосы и окрашивать их. Результаты будут выше всех ожиданий, и, что более важно, волосы будут оставаться в идеальном состоянии в течение длительного времени.
Начало сентября совпадает с фазой Луны, благоприятной для изменения внешнего вида, а также для различных процедур по за волосами и кожей головы. Сходите в салон красоты на уходовые сеансы и массаж головы.
Август
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