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Posted 19 августа, 10:30

Published 19 августа, 10:30

Modified 10 сентября, 05:56

Updated 10 сентября, 05:56

Интеллектуальные девушки выбирают естественные ресницы: мнение мастера по наращиванию

19 августа 2024, 10:30
Натуральность и минимализм — главные тренды в бьюти-индустрии 2024 года. Мастер по наращиванию ресниц раскрывает секреты, как добиться роскошных ресниц без намека на вульгарность.

Наращивание ресниц стало одним из самых популярных beauty-трендов среди девушек. Все больше и больше представительниц прекрасного пола обращаются к услугам мастеров по наращиванию, чтобы придать своему взгляду особую выразительность и очарование. Однако некоторые считают данную процедуру ушедшим трендом

Мастер Анна Матусевич заявила, что сейчас в тренде естественность и натуральность, но это не означает, что ради этого следует отказываться от процедуры наращивания ресниц, пишет КП. По словам специалиста, главное, чтобы результат процедуры нравился вам.

— Нередко образование и статус человека определяют то, какие ресницы он делает, и то, как он выглядит. Более интеллектуальные девушки делают очень естественные ресницы. Вы их видите, но даже не замечаете, что они нарощены, — упомянула Матусевич.

Напомним, что наращивание ресниц подразделяется на виды:

  1. Классическое наращивание — это самый распространенный вид, при котором к каждой натуральной ресничке приклеивается одна искусственная.
  2. Объемное наращивание — предполагает приклеивание к одной натуральной ресничке сразу нескольких искусственных, что создает эффект густых и пышных ресниц.
  3. Голливудское наращивание — это максимально объемное наращивание, при котором к каждой натуральной ресничке крепится до 6 искусственных.
  4. Натуральное наращивание — подразумевает использование только натуральных материалов, таких как шелк или норковые волоски.

Для того, чтобы процедура прошла удачно и не оставила у вас плохого впечатления, следует придерживаться ряда правил:

  1. Выбирайте опытного и квалифицированного мастера, который использует качественные материалы.
  2. Перед процедурой обязательно проконсультируйтесь с мастером, чтобы определить оптимальный вид наращивания для вашего типа глаз.
  3. Тщательно ухаживайте за нарощенными ресницами, используя специальные средства для их очищения и укрепления.
  4. Не забывайте, что наращивание — это временная процедура, и через 2-3 недели вам потребуется коррекция.

Наращивание ресниц — это не просто beauty-тренд, а настоящий must-have для любой девушки, желающей подчеркнуть свою природную красоту и очарование. Попробуйте этот волшебный способ преображения и убедитесь в его эффективности!

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#Алина Бурова#Красота#Тренды 2024#Бьюти-тренд#Наращивание ресниц
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