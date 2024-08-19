Интеллектуальные девушки выбирают естественные ресницы: мнение мастера по наращиванию

Posted 19 августа, 10:30
Published 19 августа, 10:30
Modified 10 сентября, 05:56
Updated 10 сентября, 05:56
Наращивание ресниц стало одним из самых популярных beauty-трендов среди девушек. Все больше и больше представительниц прекрасного пола обращаются к услугам мастеров по наращиванию, чтобы придать своему взгляду особую выразительность и очарование. Однако некоторые считают данную процедуру ушедшим трендом
Мастер Анна Матусевич заявила, что сейчас в тренде естественность и натуральность, но это не означает, что ради этого следует отказываться от процедуры наращивания ресниц, пишет КП. По словам специалиста, главное, чтобы результат процедуры нравился вам.
— Нередко образование и статус человека определяют то, какие ресницы он делает, и то, как он выглядит. Более интеллектуальные девушки делают очень естественные ресницы. Вы их видите, но даже не замечаете, что они нарощены, — упомянула Матусевич.
Напомним, что наращивание ресниц подразделяется на виды:
Для того, чтобы процедура прошла удачно и не оставила у вас плохого впечатления, следует придерживаться ряда правил:
Наращивание ресниц — это не просто beauty-тренд, а настоящий must-have для любой девушки, желающей подчеркнуть свою природную красоту и очарование. Попробуйте этот волшебный способ преображения и убедитесь в его эффективности!
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14