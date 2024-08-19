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Posted 19 августа, 10:16

Published 19 августа, 10:16

Modified 10 сентября, 05:55

Updated 10 сентября, 05:55

Гламур-2024: топ-5 причесок Old money для женщин всех возрастов

19 августа 2024, 10:16
Для того, чтобы женщине выглядеть дорого — важно придерживаться ряда правил. Стильная и ухоженная прическа — неотъемлемая часть образа современной женщины. В 2024 году особую популярность вновь обрел стиль Old money, который можно встретить как на светских мероприятиях, так и в нашумевших клипах.

Этот утонченный стиль, вдохновленный образами прошлого века, подойдет далеко не каждой даме. В этом материале мы расскажем о пяти прическах этого стиля и о том, как их подобрать.

1. Пучок

Пучок — это классическая и универсальная прическа, которая подходит для любого случая. Она позволяет собрать волосы в аккуратный и стильный узел на затылке или макушке.

Как сделать:

  1. Расчешите волосы и соберите их в высокий или низкий хвост.
  2. Закрутите хвост в пучок, оборачивая прядями вокруг основания.
  3. Закрепите пучок невидимками или резинкой.
  4. При желании можно украсить пучок заколками, лентами или другими аксессуарами

2. Повязка

Повязка — это простая и быстрая прическа, которая позволяет убрать волосы с лица и создать аккуратный и стильный образ.

Как сделать:

  1. Расчешите волосы и разделите их на две равные части.
  2. Возьмите широкую повязку или ободок и наденьте его на голову, расположив на линии роста волос.
  3. Заправьте пряди волос за повязку, чтобы создать аккуратный и ровный вид.
  4. При желании можно украсить повязку бантами, цветами или другими декоративными элементами.

3. Челка-шторка

Челка-шторка — это стильная и современная прическа, которая добавляет образу динамичности и выразительности.

Как сделать:

  1. Расчешите волосы и определите линию роста челки.
  2. Возьмите пряди волос, которые должны составить челку, и разделите их на две равные части.
  3. Заведите одну часть челки за ухо, а другую оставьте свободно падающей на лоб.
  4. При желании можно слегка взъерошить или уложить челку с помощью стайлинговых средств.

4. Ободок из косичек

Ободок из косичек — это оригинальная и эффектная прическа, которая придает образу романтичности и женственности.

Как сделать:

  1. Разделите волосы на две равные части.
  2. Заплетите две тонкие косички, начиная от висков и заканчивая на затылке.
  3. Соедините концы косичек, создавая ободок вокруг головы.
  4. Закрепите ободок невидимками или заколками.
  5. При желании можно оставить несколько прядей волос свободно падающими.

5. Объемное каре

Объемное каре — это современная и стильная прическа, которая подчеркивает структуру волос и придает образу динамичности.

Как сделать:
1. Вымойте и высушите волосы, используя круглую щетку для создания объема.
2. Нанесите на волосы небольшое количество мусса или пенки для укладки.
3. Разделите волосы на несколько секций и завейте их с помощью круглой щетки или щипцов для завивки.
4. Придайте прическе желаемую форму, используя руки или расческу.
5. Закрепите укладку лаком для волос.

Волосы — это гордость и украшение каждой девушки. Они являются неотъемлемой частью образа и играют важную роль в создании стильного и привлекательного внешнего вида.

Ухаживая за своими волосами, мы можем выразить свою индивидуальность и подчеркнуть свою красоту. Будь то элегантный пучок, романтичный ободок из косичек или современное объемное каре, каждая прическа способна преобразить облик и придать ему особый шарм. Важно найти те укладки, которые подчеркивают ваши лучшие черты и делают еще более привлекательными.

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#Алина Бурова#Красота#Стиль#Прически#Тренды 2024#Old money hair
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