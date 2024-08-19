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Posted 19 августа, 19:11

Published 19 августа, 19:11

Modified 10 сентября, 05:58

Updated 10 сентября, 05:58

7 привычек, которые нужно привить мужчине в 40, чтобы не бояться рака в 50

7 привычек, которые нужно привить мужчине в 40, чтобы не бояться рака в 50

19 августа 2024, 19:11
Фото: Изображение Midjourney
К 40 годам мужское здоровье достигает своего пика, и важно заботиться о нем, чтобы избежать серьезных проблем, таких как рак, в будущем.

Врач-андролог Роман Алексеев дал советы, которые помогут сохранить здоровье.

  1. Регулярные обследования. Ежегодно проходите диспансеризацию, включая УЗИ и анализы на онкомаркеры, чтобы своевременно выявлять возможные проблемы.
  2. Отказ от вредных привычек. Исключите алкоголь, сигареты и продукты с ГМО. Это поможет уменьшить риск серьезных заболеваний.
  3. Ограничение посещения бань и саун. С возрастом стоит реже посещать парные и холодные бассейны, чтобы снизить нагрузку на организм.
  4. Правильное питание. Сбалансированный рацион без лишних перекусов, с акцентом на мясо, рыбу и овощи, поможет поддерживать здоровье и избегать лишнего веса.
  5. Режим дня. Регулярный сон, достаточный отдых и регулярная половая жизнь (2-3 раза в неделю) способствуют общему здоровью.
  6. Качественное белье. Выбирайте белье из натуральных тканей, чтобы избежать проблем с кровообращением и терморегуляцией.
  7. Физическая активность. Поддерживайте форму с умеренными аэробными нагрузками, такими как ходьба и плавание, избегая чрезмерных усилий.

Эти простые привычки помогут мужчинам поддерживать здоровье и снижать риски развития серьезных заболеваний к 50 годам, пишет Woman.ru.

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