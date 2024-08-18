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Posted 18 августа, 11:56

Published 18 августа, 11:56

Modified 10 сентября, 05:52

Updated 10 сентября, 05:52

3-минутный трюк, чтобы разрезать тыкву быстро и без усилий

Тыква: 3-минутный трюк, чтобы разрезать ее быстро и без усилий

18 августа 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
3-минутный трюк, чтобы разрезать тыкву быстро и без усилий
Рассказываем, как нарезать и очистить тыкву, чтобы ее можно было быстрее готовить

Пришел сезон тыквы, из которой можно сделать много вкусных и полезных блюд, начиная от каши до пирога. Но как ее порезать? Многие сорта обладают сильной плотностью и очень жесткой кожурой. Единственный вариант, который используют хозяйки — сначала разрезать ее пополам и очистить. Но есть один трюк, который поможет сделать это намного проще и безопаснее.

Трехминутный трюк для очистки тыквы

Самый простой способ очистить тыкву — смягчить кожуру, но как? Поместите ее в микроволновую печь, но сначала нужно сделать несколько шагов.

Вот как это сделать:

  • используйте вилку, чтобы проделать много отверстий по всей поверхности тыквы
  • отрежьте верх и низ тыквы
  • поместите ее в микроволновую печь примерно на 3 минуты
  • дайте ей остыть, прежде чем чистить

Когда вы достанете тыкву из микроволновой печи, овощ станет мягче и его будет проще чистить.

Трехминутный трюк для очистки тыквыТрехминутный трюк для очистки тыквы
Трехминутный трюк для очистки тыквы. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Еда#Кухня#Рецепты#Полезные советы#Лайфхак#Тыква
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