Тыква: 3-минутный трюк, чтобы разрезать ее быстро и без усилий

Пришел сезон тыквы, из которой можно сделать много вкусных и полезных блюд, начиная от каши до пирога. Но как ее порезать? Многие сорта обладают сильной плотностью и очень жесткой кожурой. Единственный вариант, который используют хозяйки — сначала разрезать ее пополам и очистить. Но есть один трюк, который поможет сделать это намного проще и безопаснее.