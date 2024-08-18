Тыква: 3-минутный трюк, чтобы разрезать ее быстро и без усилий

Posted 18 августа, 11:56
Published 18 августа, 11:56
Modified 10 сентября, 05:52
Updated 10 сентября, 05:52
Пришел сезон тыквы, из которой можно сделать много вкусных и полезных блюд, начиная от каши до пирога. Но как ее порезать? Многие сорта обладают сильной плотностью и очень жесткой кожурой. Единственный вариант, который используют хозяйки — сначала разрезать ее пополам и очистить. Но есть один трюк, который поможет сделать это намного проще и безопаснее.
Самый простой способ очистить тыкву — смягчить кожуру, но как? Поместите ее в микроволновую печь, но сначала нужно сделать несколько шагов.
Когда вы достанете тыкву из микроволновой печи, овощ станет мягче и его будет проще чистить.
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