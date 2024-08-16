Пристальный взгляд в душу: зачем собаки смотрят вам в глаза

Ученые утверждают, что собака внимательно смотрит в лицо своему хозяину, когда ожидает от него какой-либо реакции. Дело в том, что человек контролирует мир своего питомца: в определенные часы кормит, гуляет с ним, разрешает общаться и изучать мир. Своим взглядом собака словно спрашивает: когда ее покормят, выведут гулять, разрешат порезвиться и т. д.