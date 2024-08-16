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Posted 16 августа, 09:58

Published 16 августа, 09:58

Modified 10 сентября, 03:45

Updated 10 сентября, 03:45

Почему собаки любят внимательно рассматривать лицо человека?

Пристальный взгляд в душу: зачем собаки смотрят вам в глаза

16 августа 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
Почему собаки любят внимательно рассматривать лицо человека?
Тем, кто живет с собакой, наверняка знаком такой сценарий: вы занимаетесь каким-либо делом и, подняв голову, обнаруживаете, что ваш питомец смотрит на вас тоскующими глазами. Ученые выяснили, что в этот момент происходит в голове у животного.

Ученые начали изучать психологию собак несколько десятилетий назад. В частности, они пытались выяснить, почему эти животные так внимательно наблюдают за нами, особенно за нашими лицами.

Профессор собачьего познания из Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Александра Хоровиц отметила, что другим животным не свойственно смотреть людям в глаза. Как правило, они так делают только в случае, когда хотят продемонстрировать угрозу. Например, волк будет смотреть пристально на другого волка, чтобы избежать конфликта.

В каких случаях собака пристально смотрит на человека?В каких случаях собака пристально смотрит на человека?
В каких случаях собака пристально смотрит на человека?. Фото: Изображение Midjourney

В каких случаях собака пристально смотрит на человека?

Ученые утверждают, что собака внимательно смотрит в лицо своему хозяину, когда ожидает от него какой-либо реакции. Дело в том, что человек контролирует мир своего питомца: в определенные часы кормит, гуляет с ним, разрешает общаться и изучать мир. Своим взглядом собака словно спрашивает: когда ее покормят, выведут гулять, разрешат порезвиться и т. д.

Собаки понимают человеческие эмоции

Исследования показали, что собаки способны интерпретировать наши чувства и желания. Человеческое лицо для них — источник большого количества информации. Даже по фотографии эти животные могут различать выражения лиц: счастливые, сердитые, нейтральные. Возможно, такая способность обусловлена тесной связью, сложившейся у людей и собак за тысячи лет совместной жизни.

Поэтому вполне естественно, когда ваш щенок смотрит на вас внимательными глазами. Возможно, в этот момент он пытается понять, что вы делаете и как ему в этом поучаствовать.

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#Дмитрий Митраков#Общество#Все материалы авторов#Питомцы
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