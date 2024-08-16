Пристальный взгляд в душу: зачем собаки смотрят вам в глаза

Posted 16 августа, 09:58
Published 16 августа, 09:58
Modified 10 сентября, 03:45
Updated 10 сентября, 03:45
Ученые начали изучать психологию собак несколько десятилетий назад. В частности, они пытались выяснить, почему эти животные так внимательно наблюдают за нами, особенно за нашими лицами.
Профессор собачьего познания из Барнард-колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке Александра Хоровиц отметила, что другим животным не свойственно смотреть людям в глаза. Как правило, они так делают только в случае, когда хотят продемонстрировать угрозу. Например, волк будет смотреть пристально на другого волка, чтобы избежать конфликта.
В каких случаях собака пристально смотрит на человека?
Ученые утверждают, что собака внимательно смотрит в лицо своему хозяину, когда ожидает от него какой-либо реакции. Дело в том, что человек контролирует мир своего питомца: в определенные часы кормит, гуляет с ним, разрешает общаться и изучать мир. Своим взглядом собака словно спрашивает: когда ее покормят, выведут гулять, разрешат порезвиться и т. д.
Собаки понимают человеческие эмоции
Исследования показали, что собаки способны интерпретировать наши чувства и желания. Человеческое лицо для них — источник большого количества информации. Даже по фотографии эти животные могут различать выражения лиц: счастливые, сердитые, нейтральные. Возможно, такая способность обусловлена тесной связью, сложившейся у людей и собак за тысячи лет совместной жизни.
Поэтому вполне естественно, когда ваш щенок смотрит на вас внимательными глазами. Возможно, в этот момент он пытается понять, что вы делаете и как ему в этом поучаствовать.
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