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Posted 16 августа, 14:39

Published 16 августа, 14:39

Modified 10 сентября, 05:49

Updated 10 сентября, 05:49

Компания Disney объявила дату выхода «Холодного сердца 3»

16 августа 2024, 14:39
О том, когда третья часть популярной франшизы «Холодное сердце» выйдет в кинотеатрах, рассказали в компании Disney. Подробности сюжета пока не раскрываются, но команда, работающая над созданием картины, поделилась впечатлениями.

Третья часть планируется к выходу 24 ноября 2027 года, пишет издание PEOPLE.

Новость о дате выхода появилась спустя год после того, как генеральный директор Disney Боб Айгер объявил о планах продолжить историю об Эльзе (Идина Мензель), Анне (Кристен Белл) и их друзьях. В ноябре прошлого года он сообщил, что «Холодное сердце 4» также находится в разработке.

Обе части выйдут спустя более чем 10 лет с момента выхода первого фильма в 2013 году. «Холодное сердце 2» вышла шесть лет спустя, в 2019 году.

Дженнифер Ли, главный креативный директор Disney Animation и один из режиссеров «Холодного сердца» и «Холодного сердца 2», заявила в октябре прошлого года, что она потрясена захватывающим сюжетом третьей части.

Джош Гад, озвучивающий снеговика Олафа, также намекал на то, что будет во франшизе.

«Я немного слышал и могу вам сказать, ребята: то, что нас ждет, просто ошеломляет. Это очень волнительно», — продолжил он.

Еще одним событием, которое ожидается в отношении франшизы «Холодное сердце», станет предстоящий дебют ее сценической адаптации.

«Впервые за все время… популярный мюзикл „Холодное сердце“, сыгранный вживую на сцене с Самантой Баркс в роли Эльзы, выйдет в 2025 году!», — говорится в недавнем объявлении на различных страницах Disney в социальных сетях.
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