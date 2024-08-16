Компания Disney объявила дату выхода «Холодного сердца 3»

Posted 16 августа, 14:39
Published 16 августа, 14:39
Modified 10 сентября, 05:49
Updated 10 сентября, 05:49
Третья часть планируется к выходу 24 ноября 2027 года, пишет издание PEOPLE.
Новость о дате выхода появилась спустя год после того, как генеральный директор Disney Боб Айгер объявил о планах продолжить историю об Эльзе (Идина Мензель), Анне (Кристен Белл) и их друзьях. В ноябре прошлого года он сообщил, что «Холодное сердце 4» также находится в разработке.
Обе части выйдут спустя более чем 10 лет с момента выхода первого фильма в 2013 году. «Холодное сердце 2» вышла шесть лет спустя, в 2019 году.
Дженнифер Ли, главный креативный директор Disney Animation и один из режиссеров «Холодного сердца» и «Холодного сердца 2», заявила в октябре прошлого года, что она потрясена захватывающим сюжетом третьей части.
Джош Гад, озвучивающий снеговика Олафа, также намекал на то, что будет во франшизе.
«Я немного слышал и могу вам сказать, ребята: то, что нас ждет, просто ошеломляет. Это очень волнительно», — продолжил он.
Еще одним событием, которое ожидается в отношении франшизы «Холодное сердце», станет предстоящий дебют ее сценической адаптации.
«Впервые за все время… популярный мюзикл „Холодное сердце“, сыгранный вживую на сцене с Самантой Баркс в роли Эльзы, выйдет в 2025 году!», — говорится в недавнем объявлении на различных страницах Disney в социальных сетях.
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