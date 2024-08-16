Компания Disney объявила дату выхода «Холодного сердца 3»

Новость о дате выхода появилась спустя год после того, как генеральный директор Disney Боб Айгер объявил о планах продолжить историю об Эльзе (Идина Мензель), Анне (Кристен Белл) и их друзьях. В ноябре прошлого года он сообщил, что «Холодное сердце 4» также находится в разработке.