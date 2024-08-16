Дженнифер Лопес предстала на фото в роковом образе в день рождения Бена Аффлека

Posted 16 августа, 15:50
Published 16 августа, 15:50
Modified 10 сентября, 05:50
Updated 10 сентября, 05:50
Как сообщает peopletalk.ru, фотосессию Джей Ло устроила на фоне темно-серого автомобиля, расположенного посреди красиво освещенной ночной аллеи. На одном из снимков 55-летняя знаменитость восседает на капоте автомобиля, демонстрируя ногу в провокационном разрезе. В образ органично вписались черные босоножки на платформе, усеянная стразами сумка и такие же сверкающие сережки. Волосы дивы уложены в гладкий хвост, а на лице сияет традиционный для Дженнифер макияж смоки-айз.
Подписчики звезды горячо поддержали такие эксперименты со стилем Джей Ло, отметив, что она уникальна в своем образе и всегда обворожительна.
Лопес никак не подписала фотоснимки, однако те фанаты, которые следят за ее отношениями с Беном Аффлеком, гадают, почему она опубликовала такой пост именно в день рождения мужа.
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