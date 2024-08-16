Дженнифер Лопес предстала на фото в роковом образе в день рождения Бена Аффлека

Дженнифер Лопес привлекла внимание фанатов новой фотографией, которая появилась у нее на страничке в день рождения Бена Аффлека. На фото актриса и певица предстала в прозрачном платье с запахом, черным поясом и разрезом до бедра.