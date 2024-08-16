newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа, 15:50

Published 16 августа, 15:50

Modified 10 сентября, 05:50

Updated 10 сентября, 05:50

Дженнифер Лопес предстала на фото в роковом образе в день рождения Бена Аффлека

16 августа 2024, 15:50
Дженнифер Лопес привлекла внимание фанатов новой фотографией, которая появилась у нее на страничке в день рождения Бена Аффлека. На фото актриса и певица предстала в прозрачном платье с запахом, черным поясом и разрезом до бедра.

Как сообщает peopletalk.ru, фотосессию Джей Ло устроила на фоне темно-серого автомобиля, расположенного посреди красиво освещенной ночной аллеи. На одном из снимков 55-летняя знаменитость восседает на капоте автомобиля, демонстрируя ногу в провокационном разрезе. В образ органично вписались черные босоножки на платформе, усеянная стразами сумка и такие же сверкающие сережки. Волосы дивы уложены в гладкий хвост, а на лице сияет традиционный для Дженнифер макияж смоки-айз.

Подписчики звезды горячо поддержали такие эксперименты со стилем Джей Ло, отметив, что она уникальна в своем образе и всегда обворожительна.

Лопес никак не подписала фотоснимки, однако те фанаты, которые следят за ее отношениями с Беном Аффлеком, гадают, почему она опубликовала такой пост именно в день рождения мужа.

Читайте также:
Использовал моих детей: Супермодель Хайди Клум рассказала о предложении руки и сердцаКэти Перри обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде после выхода нового клипаНа Дэвида Копперфилда подали в суд на 2,5 млн долларов за разгром пентхауса
#Марина Никишина#Знаменитости#Отношения#Певица
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика