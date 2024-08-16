5 главных модных трендов осени-2024

Еще один устойчивый тренд, который будет актуальным еще долгое время. Многослойность в осеннюю погоду особенно актуальна: никогда не знаешь, когда начнет моросить дождик, выглянет солнце или подует резкий ветер. Нужно подготовиться к возможности снять или надеть дополнительную вещь и при этом не испортить образ. Не стесняйтесь многослойности в украшениях и носите их по несколько сразу.