5 главных модных трендов осени-2024

Posted 16 августа, 10:23
Published 16 августа, 10:23
Modified 10 сентября, 04:41
Updated 10 сентября, 04:41
Строгие брючные костюмы для женщин то предаются забвению, то взмывают на пик актуальности. Сейчас именно такой момент, поэтому спешите приобрести комплект из широких брюк и пиджака свободного кроя. Если позволяет фигура, можете носить костюм-тройку с жилетом вместо блузки. Больше строгости, сдержанность в цветах и аксессуарах — и вы в тренде!
Лаконичность давно стала трендом и не сдает свои позиции. Смело подбирайте тотал-луки в одном цвете, они сейчас считаются ультрамодными. Рекомендуем уйти от легких и ярких летних красок, сделав выбор в пользу благородных оттенков, таких как бордо и изумрудный. Монохромные образы смотрятся шикарно и привлекают к себе больше внимания, чем обычные сочетания цветов в образе.
Еще один устойчивый тренд, который будет актуальным еще долгое время. Многослойность в осеннюю погоду особенно актуальна: никогда не знаешь, когда начнет моросить дождик, выглянет солнце или подует резкий ветер. Нужно подготовиться к возможности снять или надеть дополнительную вещь и при этом не испортить образ. Не стесняйтесь многослойности в украшениях и носите их по несколько сразу.
Тренды диктуют необходимость отказаться от средней длины, заменив ее экстремальными вещами мини и макси. Актуальны короткие пальто-пиджаки, укороченные плотные юбки, а также юбки в пол и пальто, закрывающие щиколотки. Не хотите заморачиваться с созданием модного образа? Приобретите черное пальто из экокожи. Это сразу и монохром, и многослойность, и длина.
Настоящий стиль Old money — это стремление выглядеть дорого, но не броско. Поэтому стоит уделить внимание базовым вещам из модных коллекций, созданных известными брендами. Вещь в стиле «старых денег» обязательно лаконична в цветах и крое, сделана из натуральных материалов и дополнять ее надо массивными украшениями с оригинальным дизайном. Тогда действительно получится «дорого-богато».
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