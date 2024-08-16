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Posted 16 августа, 10:23

Published 16 августа, 10:23

Modified 10 сентября, 04:41

Updated 10 сентября, 04:41

Модная осень — 2024: 5 главных трендов, готовых перекочевать с подиумов на улицы

5 главных модных трендов осени-2024

16 августа 2024, 10:23
Фото: modnaya-krasivaya.ru, vigbo.tech, grazia.ru
Модная осень — 2024: 5 главных трендов, готовых перекочевать с подиумов на улицы
Осень уже не за горами, и пора задуматься об обновлении гардероба. Поговорим о самых модных трендах, которые определенно стоит учитывать при создании осенних образов. Сразу оговоримся, что представленные в подборке тренды актуальны для всех, независимо от возраста и фигуры.

Деловые костюмы

Строгие брючные костюмы для женщин то предаются забвению, то взмывают на пик актуальности. Сейчас именно такой момент, поэтому спешите приобрести комплект из широких брюк и пиджака свободного кроя. Если позволяет фигура, можете носить костюм-тройку с жилетом вместо блузки. Больше строгости, сдержанность в цветах и аксессуарах — и вы в тренде!

Минимализм

Лаконичность давно стала трендом и не сдает свои позиции. Смело подбирайте тотал-луки в одном цвете, они сейчас считаются ультрамодными. Рекомендуем уйти от легких и ярких летних красок, сделав выбор в пользу благородных оттенков, таких как бордо и изумрудный. Монохромные образы смотрятся шикарно и привлекают к себе больше внимания, чем обычные сочетания цветов в образе.

Многослойность

Еще один устойчивый тренд, который будет актуальным еще долгое время. Многослойность в осеннюю погоду особенно актуальна: никогда не знаешь, когда начнет моросить дождик, выглянет солнце или подует резкий ветер. Нужно подготовиться к возможности снять или надеть дополнительную вещь и при этом не испортить образ. Не стесняйтесь многослойности в украшениях и носите их по несколько сразу.

Мини и макси

Тренды диктуют необходимость отказаться от средней длины, заменив ее экстремальными вещами мини и макси. Актуальны короткие пальто-пиджаки, укороченные плотные юбки, а также юбки в пол и пальто, закрывающие щиколотки. Не хотите заморачиваться с созданием модного образа? Приобретите черное пальто из экокожи. Это сразу и монохром, и многослойность, и длина.

Old money

Настоящий стиль Old money — это стремление выглядеть дорого, но не броско. Поэтому стоит уделить внимание базовым вещам из модных коллекций, созданных известными брендами. Вещь в стиле «старых денег» обязательно лаконична в цветах и крое, сделана из натуральных материалов и дополнять ее надо массивными украшениями с оригинальным дизайном. Тогда действительно получится «дорого-богато».

#Дмитрий Митраков#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Тренды#Одежда
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